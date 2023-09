Borussia Dortmund hat seinen schwachen Saisonstart hinter sich gelassen und Selbstvertrauen für einen fulminanten Start in die Champions League gefasst. Der Vizemeister siegte am 4. Bundesliga-Spieltag dank starker Schlussminuten und zwei Routiniers mit 4:2 (1:2) beim SC Freiburg.

Abwehr-Routinier Mats Hummels (11., 88.), Donyell Malen (60.) und der eingewechselte ehemalige Kapitän Marco Reus (90.+3) trafen für die Dortmunder, die nun acht Punkte auf dem Konto haben. Am Dienstag müssen die Westfalen zum Auftakt der Königsklasse bei Paris St. Germain antreten. Freiburg (sechs Punkte) startet am Donnerstag bei Olympiakos Piräus in die Europa League.

Kehl glaubt an „den Trainer und die Mannschaft“

Lucas Höler (45.+2) und Nicolas Höfler (45.+6) waren für die Breisgauer erfolgreich. Der eingewechselte Vincenzo Grifo bereitete beide Tore vor. Höfler wurde jedoch in der 82. Minute wegen eines schweren Foulspiels mit der Roten Karte vom Platz gestellt.

„Wir sind mit den Ergebnissen und Leistungen nicht zufrieden. „Wir stehen unter Druck“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kurz vor Anpfiff bei Sky: „Ich glaube an den Trainer und die Mannschaft. Wir werden mit den vor uns liegenden Aufgaben wachsen.“ Trainer Edin Terzic gab die Richtung vor: „Wir müssen vieles verbessern.“

Unsicherheit trotz Führung beim BVB

Die 34.700 Zuschauer im ausverkauften Freiburger Stadion, darunter auch der neue DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig, erlebten einen ordentlichen Start der Gäste. Nach einer Ecke von Julian Brandt erzielte Hummels mit einem Kopfball für Dortmund seinen ersten Treffer in der laufenden Saison. Mittlerweile hat der Routinier in 16 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Saisons Tore geschossen. Die kürzlich verletzten Neuzugänge Niclas Füllkrug, Niklas Süle und Marco Reus saßen zunächst nur auf der Ersatzbank.

Doch die Führung gab dem BVB keine Sicherheit. Die Freiburger, die zuletzt eine bittere Niederlage beim VfB Stuttgart (0:5) erlitten hatten, übernahmen das Kommando. Nach knapp einer halben Stunde musste der verletzte SC-Stürmer Michael Gregoritsch das Feld verlassen und Grifo wurde für ihn eingewechselt – was sich bald als Glücksfall für den SC herausstellte.

In der 31. Minute traf Freiburgs Verteidiger Philipp Lienhart den Außenpfosten, sieben Minuten später hatte Grifo den Ausgleich per Kopf. Die Gastgeber, denen Kapitän Christian Günter und Yannik Keitel fehlten, hätten den Ausgleich längst verdient gehabt.

Die Mannschaft von Trainer Christian Streich, der vor dem Anpfiff eine Stelle als neuer Bundestrainer ausschloss, drängte die scheinbar hilflosen Dortmunder in die Defensive. In der Nachspielzeit traf Höler mit einem Kopfball nach Grifo-Flanke, und BVB-Torschütze Hummels machte keine gute Figur. Dann köpfte Höfler nach einem Grifo-Freistoß auch dorthin.

Hummels und Reus punkteten zum Sieg

Zu Beginn der zweiten Halbzeit steigerten die Dortmunder die Trefferzahl und Brandt hatte die Möglichkeit zum Ausgleich (54.). Wenige Sekunden später hätte Grifo auf der Gegenseite erhöhen können. Kurz darauf wurden Niclas Füllkrug und Felix Nmecha für die schwachen Sebastien Haller und Karim Adeyemi eingewechselt. In der 71. Minute wurde Marco Reus für den erschöpften Julian Brandt eingewechselt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wahnsinn: Bundesliga-Profi schießt Tor aus über 55 Metern!

Füllkrug bereitete Malens Tor unmittelbar nach seiner Einwechslung vor. Danach war der SC dem dritten Tor jedoch näher als der BVB. Allerdings gewann Dortmund mit der Überzahl erneut die Oberhand. In einer unübersichtlichen Situation vor dem Freiburger Tor behielt Hummels den Überblick und versenkte den Ball zum 3:2. Mit einem sicheren Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit machte Marco Reus dem Spiel endgültig den Deckel zu.

Doppeltorschütze Hummels sprach nach dem Spiel von einem „Arbeitssieg“. Freiburg sei auswärts „immer ein ganz hartes Pflaster“, weshalb er sich über seinen ersten Doppelpack seit 2020, damals gegen Bielefeld, freue. (sid/lsc)