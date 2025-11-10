Im Laufe der Jahre gab es im „Tatort“ einige denkwürdige Gaststars, darunter zahlreiche Musiker. Axel Prahl ist seit seinem Auftritt im Münsteraner „Tatort“ mit einer deutschen Pop-Ikone befreundet.

Viele Gaststars sind bereits durch die „Tatort“-Reihe gewandert, einige von ihnen unvergesslicher als andere. Ein Gastdarsteller bleibt nicht nur „Tatort“-Fans besonders in Erinnerung: 2013 spielte eine echte deutsche Pop-Legende das Mordopfer in der Folge „Summ, summ, summ“ des Münsteraner „Tatort“. Für Hauptdarsteller Axel Prahl, der zunächst von seiner Frau Silja schwärmte, war es der Beginn einer Freundschaft.

Roland Kaiser (links) hatte 2013 eine Rolle im Münsteraner „Tatort“. Seitdem ist die Pop-Ikone mit Krimi-Star Axel Prahl (rechts) befreundet. ImagoImages

„Tatort“-Star Axel Prahl schwärmt von Roland Kaiser Unter dem nur kaum verhüllten Namen Roman König porträtierte kein Geringerer als Roland Kaiser einen Schlagersänger, der Opfer eines Mordes wird. „Wir haben uns während des Drehs angefreundet und sind seitdem mehr oder weniger unzertrennlich“, sagte Prahl im MDR-Talk „Riverboat“ und fügte hinzu: „Aber er ist auch wirklich ein Schatz.“