Der FC Barcelona hat es in Spanien an die Tabellenspitze geschafft – dank Robert Lewandowski. Der ehemalige Bayern-Profi erzielte im Auswärtsspiel beim FC Valencia in der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer für die Katalanen.

Es war Lewandowskis 13. Tor in La Liga. Barcelona liegt aufgrund der Tordifferenz punktgleich vor Real Madrid, aber die Königlichen erwarten am Sonntag Girona und können den Spitzenplatz zurückerobern.