Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen auf und sind plötzlich ein oder zwei Jahre jünger.

Nun, für Südkoreaner ist genau das passiert, als das Land seine Altersgesetze geändert hat.

Doch wie kam es genau dazu?

Kim Jin-sil sagt, es fühle sich gut an, jünger zu sein. (FOTO: Gallo images/Getty Images)

Südkorea verwendet drei Methoden, um das Alter einer Person zu berechnen.

Das erste, als internationales Alter bekannte System verwendet das herkömmliche Alterssystem, bei dem ein Baby bei der Geburt null Monate alt ist.

Im zweiten, sogenannten koreanischen Alter, gilt ein Baby bei der Geburt als ein Jahr alt, da es die neun Monate im Mutterleib in Anspruch nimmt, die auf ein Jahr aufgerundet werden.

Einige Südkoreaner verwenden auch eine gemischte Methode zur Berechnung ihres Alters. Dies ist eine Mischung aus internationalem und koreanischem Zeitalter.

In diesem Fall wäre ein Baby bei der Geburt am Tag seiner Geburt null Monate alt und wird unabhängig vom Geburtsdatum jeden 1. Januar um ein Jahr erhöht. Am Tag ihres tatsächlichen Geburtstages wird eine weitere Jahreszahl hinzugefügt.

Hong Suk-min sagt, wenn Ausländer ihn nach seinem Alter fragen, müsse er einige Berechnungen anstellen, um eine Antwort zu finden. (FOTO: Gallo images/Getty Images)

LESEN SIE MEHR | Psy denkt darüber nach, wie Gangnam Style sein Leben für immer verändert hat und was er jetzt vorhat

Beispielsweise wurde die südkoreanische Sängerin Psy, die Künstlerin hinter dem Hitsong Gangnam Style, am 31. Dezember 1977 geboren.

Nach dem internationalen Alter ist er 45 Jahre alt, nach dem koreanischen Alter 46 Jahre und nach der gemischten Methode 47 Jahre.

Für Koreaner ist es normal, zwei Altersstufen zu haben, und obwohl das Gesetz im Dezember verabschiedet wurde, trat es erst Ende Juni in Kraft.

Die Einheimischen begrüßten das neue Gesetz, das geändert wurde, um die durch die unterschiedlichen Methoden zur Altersberechnung verursachte Verwirrung zu beseitigen.

„Nach dem traditionellen koreanischen Alterssystem wäre ich nächstes Jahr fast 30 geworden, aber jetzt habe ich etwas mehr Zeit verdient, und ich liebe es“, sagte Choi Hyun-ji, ein 27-jähriger Büroangestellter in Seoul, gegenüber Reuters Nachrichtenagentur.

„Es ist einfach toll, das Gefühl zu haben, jünger zu werden.“

Lee Jung-hee, ein Einwohner von Seoul, stimmt dem zu. „Für Leute wie mich, die nächstes Jahr 60 Jahre alt werden sollten, fühlt es sich an, als wäre man noch jung.“

Lee Kyu-ok, der in Korea 87 Jahre alt ist, ist dank des neuen Gesetzes offiziell ein Jahr jünger. (FOTO: Gallo images/Getty Images)

LESEN SIE MEHR | Die K-Pop-Könige BTS machen eine dramatische Kehrtwende und sagen, dass sie sich nicht trennen werden

Viele haben jedoch erklärt, dass sie weiterhin beide Altersgruppen verwenden werden – ihr internationales Alter für rechtliche und medizinische Dokumente und ihr koreanisches Alter für soziale Anlässe.

Es ist unklar, wie das koreanische Alterssystem entstanden ist.

Eine Theorie besagt, dass die Umstellung auf eins bei der Geburt die im Mutterleib verbrachte Zeit berücksichtigt – wobei neun Monate auf zwölf aufgerundet werden. Einige bringen es mit einem alten asiatischen Zahlensystem in Verbindung, das das Konzept der Null nicht hatte, während andere sagen, es stamme davon China.

Der Alterswandel wird voraussichtlich keine großen Auswirkungen auf den Alltag der Koreaner haben.

Newsletter Täglich Du Schnappschuss Ihre täglich unverzichtbare Auswahl an bewegenden Geschichten von menschlichem Interesse, großartiger Inspiration und wunderbar verrückten Geschichten Anmeldung

Tatsächliche Geburtsdaten werden bereits für administrative und rechtliche Zwecke verwendet, wie zum Beispiel das in Reisepässen angegebene Alter, das Alter, ab dem man als Minderjähriger strafrechtlich verfolgt werden kann und das Alter, um Anspruch auf Rentenleistungen und Gesundheitsleistungen zu haben.

Der Minister für Regierungsgesetzgebung, Lee Wan-kyu, sagt, dass andere Schlüsselbereiche – wie die Berechtigung für ein Schuljahr, die Wehrpflicht, das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum und Rauchen – auf der gemischten Zählmethode basieren und vorerst bestehen bleiben.

Quellen: news.sky.com, aljazeera.com, edition.cnn.com, theguardian.com, Getty Images.com