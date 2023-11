Dank eines günstigen späten Fumble-Calls sichert sich die MSU einen 20:17-Sieg über Nebraska

Anmerkung des Herausgebers: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um das betreffende Stück korrekt zu beschreiben.

Michigan State Football holte sich den 20:17-Sieg gegen Nebraska, den ersten Sieg seit dem 9. September, durch einen Strip-Sack-Fumble, den Simeon Barrow in den letzten Sekunden des Spiels erzwang, aber das Spiel entfachte sofort das Feuer einer Epoche – alte Debatte darüber, was ein Fumble und was ein unvollständiger Pass ist.

MSUs wirkungsvolles Defensiv-Tackle drang durch die Offensivlinie von Nebraska und zwang Quarterback Henrich Haarberg, unter Zwang in die Tasche zu rücken. Haarberg versuchte, den Ball zu werfen, aber Barrow legte seine Hand direkt auf den Ball und schleuderte ihn los, bevor Haarberg ihn freigab.

Der Ball fiel auf den Boden und wurde von Nebraska zurückgeholt, aber die Cornhuskers waren gezwungen, zur Linie zu eilen und einen schnellen Spielzug zu spielen, bevor er überprüft werden konnte, was ihnen wertvolle Zeit kostete.

Der On-Air-Regelanalyst von Fox Sports 1, Dean Blandino, kam in die Übertragung und sagte, es hätte ein unvollständiger Pass statt eines Fumbles sein sollen, da sich Haarbergs Arm nach vorne bewegte. Er war auch nicht mit der Entscheidung über den Touchdown von Montorie Foster zu Beginn des vierten Viertels einverstanden, die trotz einer Überprüfung, die zeigte, dass er den Fang möglicherweise verpatzt hatte, Bestand hatte.

Für die Cornhuskers war es das zweite Fumble in ebenso vielen Drives. Im Drive zuvor konnte MSU einen Fumble von Haarberg wettmachen, ließ den Ball aber dreimal hintereinander laufen, ohne einen Gewinn zu erzielen, und begnügte sich mit einem 44-Yard-Field-Goal-Versuch, um den Vorsprung 43 Sekunden vor Schluss auf sechs auszubauen. Allerdings verfehlte Jonathan Kim, der zu Beginn des Spiels aus 51 Yards traf, den Kick, um Nebraska eine letzte Chance zu geben, woraufhin der umstrittene Call erfolgte.

Die Verteidigung von Michigan State beendete das Spiel mit insgesamt drei Takeaways in einer ihrer stärksten Leistungen in dieser Saison. Zusätzlich zum Fumble zeichneten Jaden Mangham und Khalil Majeed Interceptions auf. MSU hielt Nebraska auf 283 Yards und 17 Punkte, die besten Defensivwerte seit dem letzten Sieg über Richmond vor fast zwei Monaten.

Als nächstes reisen die Spartans nach Columbus zu einem Spiel unter Licht gegen Ohio State, das, obwohl es in der ersten Rangliste der College-Football-Playoffs auf Platz 1 stand, früh gegen Rutgers zu kämpfen hatte, bevor es sich schließlich zu einem 35:16-Sieg durchsetzte.