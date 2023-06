DPReview wurde erworben von Ausrüstungspatrouille – ein Verlag, der sich auf vielfältige Produktrezensionen und Kaufratgeber konzentriert. Scott Everett, General Manager für DPReview, gab die Übernahme am Dienstag bekannt und bewahrte damit die beliebte Website mit Kamerabewertungen vor der Schließung, fast drei Monate nachdem die Website bekannt gab, dass sie von ihrer ehemaligen Muttergesellschaft Amazon geschlossen werden würde. Der Preis der Übernahme wurde nicht bekannt gegeben.

„Gear Patrol ist ein natürliches Zuhause für die nächste Phase der Reise von DPReview und ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können“, sagte Everett. „Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung unseres Teams und unseres Vermächtnisses. Wir wissen das zu schätzen und können Ihnen allen gar nicht genug danken.“

Everett sagt in seiner Ankündigung, dass die derzeitigen Kernmitarbeiter in den Redaktions-, Technologie- und Geschäftsbereichen des Unternehmens weiterhin an der Website arbeiten werden. Das sagt er auch DPReview Die Funktionen und die redaktionelle Berichterstattung der Website werden durch die Übernahme nicht beeinträchtigt und die Website wird weiterhin wie vor dem Kauf betrieben. Everett verspricht das nicht Nichts wird sich jedoch unter dem neuen Eigentümer der Plattform ändern, fügt er hinzu DPReview wird sich „auf der Grundlage des Kundenfeedbacks und der sich schnell verändernden Lage der Verlagsbranche weiterentwickeln.“