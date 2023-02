„Dank an Burnley“ – Mikel Arteta vergisst, gegen wen Arsenal verloren hat, nachdem Everton Gunners Titelkippen in der Premier League in Sean Dyches erstem verantwortlichen Spiel verloren hat

Mikel Arteta verwechselte Everton irgendwie mit BURNLEY, nachdem seine Arsenal-Mannschaft in Sean Dyches erstem verantwortlichen Spiel im Goodison Park verloren hatte.

Die Gunners verloren in Merseyside mit 0:1, als sie die Chance verpassten, ihren Vorsprung an der Spitze der Premier League auf acht Punkte auszubauen.

Getty Arsenal verlor bei Everton mit 0: 1, was erst die zweite Saisonniederlage in der Liga war

Getty Arteta verwechselte Everton in seinem Interview nach dem Spiel mit Burnley

Everton sah aus, als hätte sich ein Team unter der Anleitung von Ex-Clarets-Manager Dyche verwandelt, der Anfang dieser Woche Frank Lampard im Unterstand ersetzte.

Und ihr Sieger war ein Tor, das in Burnley erzielt wurde, als die ehemaligen Stars Dwight McNeil und James Tarkowski für letzteren in der 60. Minute den Siegtreffer erzielten.

Tarkowski raste von rechts in die Ecke von McNeil, wo er seinen Kopfball an Aaron Ramsdale vorbeiführte.

Im Gespräch mit talkSPORT nach dem Spiel gab Arteta zu, dass seine Gegner die drei Punkte verdient hatten, obwohl er vergaß, welcher Verein ihnen in dieser Saison nur eine Niederlage in der zweiten Liga zugefügt hatte.

Der Spanier sagte: “Dank an Burnley, sie spielen meiner Meinung nach ein wirklich gutes Spiel, und sie haben die Menge angehoben und sie verdienen es, beglückwünscht zu werden.”

Arteta lobte Evertons Belastbarkeit und physische Präsenz und fügte hinzu: „Die Art und Weise, wie sie gespielt haben, sie haben das Spiel die ganze Zeit gebrochen, es ist so direkt.

Getty Everton beeindruckte in Dyches erstem verantwortlichen Spiel gegen die Gunners

„Jedes Mal, wenn der Ball in der Luft ist und es zu Zweikämpfen und Standardsituationen kommt, muss man so gut und richtig konstant sein und nicht aus dem Spiel gezogen werden.

„Und wir haben es heute nicht gut genug gemacht.“

Auf die Frage von talkSPORT-Kommentator Sam Matterface, was schief gelaufen sei, bemerkte er: „Offensichtlich gab es Momente, in denen wir die Menge aufregten und ihnen erlaubten, so zu spielen, wie sie es wollten, und die Emotionen und den Lärm zu erzeugen, die sie machen wollten.

„Wir haben das Spiel in vielen Situationen nicht gut genug kontrolliert – vor allem ihr direktes Spiel – und ihnen in bestimmten Phasen zu viele Standardspiele erlaubt.

Getty Arsenal war beim frühen Anpfiff am Samstag im Goodison Park zweitbester

„Und in Phasen, in denen wir das Spiel total kontrollieren und viele offene Situationen im letzten Drittel haben.

„Wir müssen diese Aktionen viel besser beenden, wenn Sie mit den drei Punkten davonkommen wollen.“

Trotz der Niederlage erklärte Arteta, er sei immer noch stolz auf seine Spieler und „liebe“ sie mehr als vor dem Duell.

Er erklärte: „Ich habe ihnen gerade gesagt, dass ich sie mehr liebe als vor dem Spiel, letzte Woche, letzten Monat und vor drei Monaten.

„Weil sie es voll und ganz verdient haben, wo sie sind, wie sie sich verhalten, wie sie gespielt haben und wie das Ergebnis ist, das wir haben.

„Also das Letzte, was ich tun möchte, ist, sie anzusehen, ich möchte mich selbst ansehen, in den Spiegel schauen, versuchen, ihnen zu helfen, sie zu ändern, versuchen, die Energie für Samstag zu ändern [against Brentford] und gewinne das Spiel.“