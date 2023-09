CNN

—



Nach der dramatischen Gefangennahme von Danilo Cavalcante erklärten die Ermittler, dass der verurteilte Mörder erklärt habe, wie er sich nach seiner Flucht aus einem Gefängnis in Pennsylvania fast zwei Wochen lang der Gefangennahme entziehen konnte, einschließlich Momenten, in denen Beamte nur wenige Meter an ihm vorbeikamen.

Cavalcante gab die neuen Details in einem Interview mit Ermittlern bekannt, nachdem er am Mittwochmorgen in einem Waldgebiet der Gemeinde South Coventry festgenommen worden war, sagte der stellvertretende US-Marschall Rob Clark gegenüber CNN.

Der 34-jährige Flüchtling sagte, er habe einmal darüber nachgedacht, sich zu ergeben, als laut Clark Hunderte von Polizeibeamten – zu Fuß und auf dem Luftweg – das waldreiche Gelände nach ihm absuchten.

„Er sagte, es sei sehr schwierig, dort draußen zu leben, aber aufgrund der Umgebung oder des Geländes sei es nicht schwierig. Es war schwierig, weil die Präsenz der Strafverfolgungsbehörden von Tag zu Tag zunahm“, sagte Clark.

Die intensive Fahndung begann am 31. August, als Cavalcante aus dem Gefängnis von Chester County ausbrach, indem er zwei Wände hochwanderte und über das Dach floh. Fast zwei Wochen lang herrschte in der umliegenden Gemeinde Unruhe, als die Behörden bekannt gaben, dass der Flüchtling sein Aussehen verändert, sich der Suchzone entzogen und ein Gewehr gestohlen hatte.

Der Flüchtige erzählte den Ermittlern, dass er die ersten Tage damit verbracht habe, von Quellwasser zu überleben und sich in einem Gebiet mit Büschen zu verstecken, „die so dicht waren, dass man ihn nicht finden konnte, wenn man nicht auf ihn trat“, so Clark.

Er ging drei Tage, bevor er seine erste Mahlzeit zu sich nehmen konnte – eine Wassermelone, die er von einem örtlichen Bauernhof geschnappt hatte und die er laut Cavalcante mit dem Kopf aufgeschlagen hatte, sagte Clark.

„Er war ein verzweifelter Mann, der nur versuchte, im Alltag zu überleben“, sagte der US-Marschall.

Bei drei Gelegenheiten während der Durchsuchung sah Cavalcante, wie Polizeibeamte nur wenige Meter von ihm entfernt durch das dichte Gestrüpp gingen, sagte Clark.

Cavalcante erklärte, dass er sich nur im Schutz der Dunkelheit bewegte, strategisch am Rande der Baumgrenzen entlang reiste und versuchte, sich mit den örtlichen Straßen vertraut zu machen, so Clark. Der Flüchtling versteckte auch seine Fäkalien, sodass die Ermittler ihn nicht aufspüren konnten, sagte er.

Zeitweise hörte Cavalcante – der aus Brasilien stammt – eine portugiesische Audiobotschaft aus einem Hubschrauber über ihm, die von der Polizei aufgezeichnet wurde und ihn aufforderte, sich zu ergeben, sagte er den Ermittlern.

„Er sagte, er habe diese Nachrichten gehört und gedacht: ‚Wow, jetzt arbeitet ein Brasilianer für sie‘“, sagte Clark.

Die Polizei spielte auch Audionachrichten von Cavalcantes Mutter ab, aber Clark sagte, es sei unklar, ob er sie gehört habe.

Clark interviewte Cavalcante nicht, wurde aber von stellvertretenden Marschällen informiert, die den gefangenen Häftling interviewten. Clark sagte, er sei „sehr offenherzig“ über seine Zeit auf der Flucht.

Cavalcante kam schließlich zu dem Schluss, dass er sich aus dem von den Strafverfolgungsbehörden festgelegten Suchbereich entfernen musste, und begann daher, Teile des Umkreises und örtliche Milchviehbetriebe zu untersuchen, darunter einen Bauernhof, auf dem er laut Clark am 9. September einen Lastwagen gestohlen hatte.

Es gab zwei Fahrzeuge auf der Farm, die Cavalcante überlegte, sie einzusetzen, sagte Clark.

„Er entschied sich für das neuere Fahrzeug, das etwa ein Viertel vollgetankt hatte“, sagte Clark. „Er konnte nicht weit kommen, also beschloss er, in eine Gegend zu gehen, mit der er vertraut war“, sagte Clark.

Der gestohlene Lieferwagen wurde am nächsten Tag hinter einer Scheune in East Nantmeal Township gefunden, teilte die Polizei mit. Clark sagte, Cavalcante habe den Lieferwagen hinter einer bestimmten Scheune abgestellt, weil er zuvor in dieser Gegend gearbeitet hatte und sie gut kannte.

An dem Tag, an dem er den Lieferwagen stahl, versuchte Cavalcante, zwei Personen zu kontaktieren, die er zuvor gekannt hatte, aber keiner von ihnen war zu Hause, als er ankam, so Oberstleutnant George Bivens von der Staatspolizei. Eine der Bekannten sprach über ihre Ring-Türklingelkamera mit dem Flüchtigen und die andere rief die Polizei, nachdem sie erfahren hatte, dass er von einem anderen Bewohner entdeckt worden war.

Die Besorgnis der Bevölkerung über den Flüchtigen nahm am Montag zu, als die Behörden bekannt gaben, dass Cavalcante ein Gewehr vom Kaliber .22 aus der offenen Garage eines Anwohners in der Coventryville Road gestohlen hatte. Bivens warnte, der Flüchtling sei nun „bewaffnet und äußerst gefährlich“.

Zwei weitere Tage sollten vergehen, bis taktische Teams Cavalcante angriffen und ihn überraschten – und den Flüchtigen mit Hilfe eines Polizeihundes erfolgreich festnahmen, gaben die Behörden am Mittwoch bekannt.

Cavalcante wird derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in Pennsylvania festgehalten, wo er 2021 eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes an seiner ehemaligen Freundin verbüßen wird. Außerdem wird ihm laut Gerichtsakten eine neue Anklage wegen Flucht vor einem Verbrechen vorgeworfen.

In den Gerichtsdokumenten für Cavalcante ist kein Anwalt aufgeführt, und die Pflichtverteidigerbehörde lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Gefangennahme kam gerade noch rechtzeitig. Clark sagte, Cavalcante habe geplant, am Mittwoch jemanden zu überfallen und nach Kanada zu fliehen, sei aber vereitelt worden.

„Man muss davon ausgehen, dass er in der Lage war, einfach alles zu tun, was er tun musste, um aus diesem Gebiet zu fliehen“, sagte Clark.

„Deshalb bin ich einfach dankbar, dass wir ihn umzingeln konnten“, fügte er hinzu.