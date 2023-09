Bei den US Open kämpfen Tennisprofis mit der drückenden Hitze. Der Russe Daniil Medwedew sagte auf dem Platz drastische Worte – und sprach sich anschließend für eine Debatte aus. Auch andere Profis beschweren sich über die extremen Bedingungen.

Es ist sehr heiß in New York, wo derzeit die US Open, eines von vier Grand-Slam-Turnieren des Jahres, stattfinden. Am Mittwoch herrschte im Flushing Meadows Park eine extrem schwüle Hitze von 34 Grad. Das sind Bedingungen, die Profis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen. Und wenn Sie Daniil Medvedev heißen, sagen Sie Dinge wie: „Ein Spieler wird sterben und Sie werden es sehen.“

Als die Nummer drei der Weltrangliste aus Russland das Statement vor laufender Kamera gab, spielte sie im Viertelfinale gegen ihren Landsmann Andrei Rublev. Nach dem Siegerspiel gab Medwedew nicht nach. Im Gegenteil: Angesichts der brütenden Hitze regte er eine Debatte über den Umgang mit den schwierigen Bedingungen an.

Nach dem Spiel berichtete Medvedev in gewohnter Manier, dass er keine Haut mehr an der Nase und an mehreren Stellen im Gesicht habe, weil er sich so oft mit einem Handtuch abgetrocknet habe. Nach dem Dreisatzsieg konnte er zunächst nicht richtig sehen. „Wir wollen nicht, dass etwas passiert und wir dann sagen: ‚Oh mein Gott, das hat Medwedew vor ein paar Jahren gesagt‘“, sagte der 27-Jährige.

Auch Daniil Medvedev hat keine Lösung



Gleichzeitig gab der Tennisspieler jedoch zu, dass er keine Lösung präsentieren könne. „Die Sache ist, ich weiß nicht, was wir tun können.“ Das Turnier während der Hitzewelle für ein paar Tage zu unterbrechen, würde „alles ruinieren“. „Könnten wir unter diesen Bedingungen nur noch drei Sätze spielen? Manche Jungs wären damit nicht zufrieden“, sagte er. Bei Grand-Slam-Turnieren werden im Herren-Einzel bis zu fünf Sätze gespielt.

Selbst nur abends zu spielen ist keine Option, da es in New York im September heiß und schwül ist. „Ich habe keine wirklichen Lösungen, aber es ist trotzdem besser, darüber zu reden, bevor etwas passiert“, sagte Medwedew.

Beschwerden über Atemprobleme



Der Weltranglistendritte wurde während des Spiels behandelt, erhielt ein Inhalationsspray und klagte über Atemprobleme. Sein Gegner wollte nicht dem Wetter die Schuld für die Niederlage geben. „Ich denke nicht an meine Gesundheit. In diesen Momenten denke ich nur, dass ich kämpfen muss“, sagte Rublev. Aufgrund einer neuen Regelung wurde das Dach des Arthur Ashe Stadions teilweise geschlossen, um zusätzlichen Sonnenschutz zu bieten.

„Ich fand es brutal. Im ersten Satz war es sehr, sehr, sehr heiß. Es war wie in der Sauna“, berichtete Laura Siegemund nach ihrem Doppelspiel, in dem sie mittags im Louis das Halbfinale mit der Russin Vera Swonarewa erreichte Armstrong Stadium war eingezogen. Zeitweise hatte sie sogar Probleme mit dem Schläger: „Es war so feucht, dass ich den Schläger nicht halten konnte.“

Das ist

DPA