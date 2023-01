Daniil Medvedev schlägt Landsmann, rückt ins Halbfinale vor

Daniil Medvedev steht im Halbfinale der Adelaide International und ein mögliches Matchup mit dem topgesetzten Novak Djokovic.

In den ersten sechs Spielen trennte sie wenig, bevor Medvedev 12 von 15 Punkten abspulte, um zweimal zu brechen und den Eröffnungssatz zu landen.

Khachanov baute im zweiten Spiel eine 3:1-Führung aus, konnte dem Druck aber nicht standhalten, als Medvedev zurückstürmte.

Djokovic sollte später am Freitag in seinem Viertelfinale gegen Denis Shapovalov spielen.

Medvedev, der letztes Jahr Zweiter hinter Rafael Nadal bei den Australian Open, besiegte am Freitag seine Landsfrau Karen Khachanov mit 6: 3, 6: 3. Das kombinierte ATP-WTA-Event ist ein Warmup für die diesjährigen Australian Open, bei denen Medvedev erneut eine Rolle spielen wird.

Djokovic spielte letztes Jahr nicht bei den Australian Open, nachdem er aus dem Land ausgeschlossen worden war, weil er nicht gegen COVID-19 geimpft war.

„Es ist nie einfach, seinen Landsmann zu spielen“, sagte Medvedev. „Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, mein Niveau zu steigern, besonders am Ende beider Sätze, und sehr glücklich, ins Halbfinale eingezogen zu sein.“

Medwedew ist der US-Open-Champion von 2021, hat aber im Finale in Australien zweimal verloren – und 2021 war es gegen Djokovic.

„Sicher habe ich letztes Jahr gut gespielt und ich spiele jetzt gut“, sagte Medvedev, „um ehrlich zu sein, das ist alles, was zählt. Um einen Slam zu gewinnen oder ins Finale zu kommen, muss man sieben Spiele lang in Bestform sein.“

„Ich habe es einmal geschafft und letztes Jahr war ich wirklich nah dran“, fügte er hinzu. „Und das werde ich in ein paar Wochen in Melbourne noch einmal versuchen.“

In anderen Viertelfinals am Freitag besiegte der Amerikaner Sebastian Korda den an sechs gesetzten Jannik Sinner mit 7: 5, 6: 1, und Yoshihito Nishioka aus Japan besiegte Alexei Popyrin aus Australien. Korda trifft im Halbfinale auf Nishioka.

