Daniil Medvedev hat offenbart, dass er in der zweiten Hälfte seines Sieges über Andrey Rublev im Viertelfinale der US Open Schwierigkeiten hatte, den Ball zu sehen.

Medvedev ging unter „brutalen“ Bedingungen mit 6:4, 6:3, 6:4 als Sieger hervor und sicherte sich einen Platz im Halbfinale. Die Temperaturen lagen während des gesamten Spiels bei rund 33 Grad und die hohe Luftfeuchtigkeit stellte beide Spieler körperlich auf die Probe.

Das Dach des Arthur Ashe Stadions war halb geschlossen, aber Medvedev brauchte den Trainer zweimal und musste einen Inhalator verwenden, um das Spiel zu überstehen. Während des dritten Satzes ging Medvedev zu einer Kamera auf dem Spielfeld und sagte: „Sie können sich nicht vorstellen, dass ein Spieler sterben wird.“

„Es war brutal. Das einzig Gute, was ich an diesen Bedingungen sehe, ist, dass beide leiden, also ist es hart für uns beide“, sagte Medvedev, der am Freitag im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz oder Alexander Zverev antreten wird.

„Es gab einige Höhen und Tiefen, aber das ist so normal. Am Ende des ersten Satzes konnte ich den Ball irgendwie nicht mehr sehen! Ich habe mit Gefühlen gespielt und versucht, ihn anzugreifen, zu rennen und ihn zu fangen.“ Bälle. Er tat das Gleiche manchmal.

„Vor dem Punkt dachte ich: ‚Wow, er kann nicht mehr rennen‘, und ich habe einfach versucht, mich zu wehren, und dachte: ‚Wann wird er müde sein?‘ Aber wir waren die ganze Zeit müde. Brutale Bedingungen und super schwer zu gewinnen.“

Daniil Medvedev bezeichnete die Bedingungen im Arthur Ashe Stadium als „brutal", als er das Halbfinale der US Open erreichte.



Rublev war in jedem der drei Sätze ein Ausreißer, aber Medvedev holte tief aus, um das Spiel zu wenden.

Der US-Open-Sieger von 2021 ist gut mit Rublev befreundet, der der Pate von Medwedews Tochter ist.

„Ich weiß, dass er niemals aufgibt, aber er weiß auch, dass ich niemals aufgebe!“ Ein paar Momente im dritten Satz, ich glaube, er hatte zwei oder drei Mal eine Pause und ich dachte: „Wenigstens gibt es diese 10-Minuten-Pause.“ „Ich konnte es kaum erwarten, eine kalte Dusche zu nehmen“, fuhr Medwedew fort.

„Die Sache mit der kalten Dusche, soweit ich gehört habe, ist, dass man sich entweder nicht bewegen kann, wenn man rauskommt, oder dass man sich besser fühlt. Ich dachte: ‚Das ist mir egal, ich gehe kalt duschen und werde sehen, was passiert‘.“ Ich werde jetzt gehen!“





Sehen Sie sich die fünf besten Punkte von Daniil Medvedevs Sieg über Andrey Rublev bei den US Open an.



Henman: Es war fast so, als würden sie instinktiv spielen

Die Sky-Sports-Experten Tim Henman und Martina Navratilova sagten, sie hätten das Spiel im Schatten beobachtet und sich nicht bewegt, aber sie hätten immer noch geschwitzt, was für beide Spielerinnen empfunden worden sei.

„Dieses Spiel mit Rublev und Medvedev zu sehen, war brutal. Man konnte sehen, dass sie so hart kämpften und so wenig Energie im Tank hatten, als würden sie fast instinktiv spielen“, sagte Henman.

Martina Navratilova fügte hinzu: „Ich habe im Schatten gekocht und hatte das Gefühl, dass diese Jungs ihr Bestes geben. Das Einzige, woran man denken kann, ist, wie man cool bleiben kann. Es ist wirklich schwer, das Tennishirn auf Trab zu halten.“

„Die Hitze, die vom Hartplatz ausgeht, ist viel heißer als die von Sand oder Gras, selbst wenn das Wetter gleich ist. Das kommt von der Sonne und auch von der Reflexion von der Oberfläche, dann werden die Füße heiß. Dann überhitzt man.“ vom Kopf bis zu den Füßen. Es ist rau.“





Tim Henman bezeichnete die Bedingungen gegen Arthur Ashe als „brutal", nachdem Daniil Medvedev Andrey Rublev besiegt hatte.



