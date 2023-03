Daniil Medvedev heeft opnieuw zijn bezorgdheid geuit over de nieuwe Dunlop-tennisballen die worden gebruikt bij een aantal ATP-hardcourtevenementen, en zei dat ze te groot zijn.

Na zijn 6-4, 6-2 overwinning op Matteo Arnaldi op de Dubai Tennis Championships op maandag, beweerde de nummer 7 van de wereld dat de ballen “als appels zijn” en daardoor blessures veroorzaken bij sommige spelers.

“De laatste twee wedstrijden voordat ze de ballen wisselen, de ballen zijn als appels”, zei Medvedev. “Ze zijn zo, zo groot. Je speelt een beetje als padel.

“Je raakt de bal, wie hem ook met een hoek raakt… je hebt niet meer het gevoel dat je het spel onder controle hebt.

“In Doha en hier had ik elke keer het gevoel… twee of drie wedstrijden met nieuwe ballen, daarna wordt het spel langzamer.

“Mijn spel was 6-4, 6-2 en het duurde ongeveer een uur en 40 minuten, wat bijna onzin is, om eerlijk te zijn. Het komt omdat de opslag niet zo belangrijk is en het zijn lange punten.”

Dit is niet de eerste keer dat Medvedev zich over de kwestie uitspreekt.

“Ik denk dat het moeilijkste voor mij was om aan de ballen te wennen”, zei hij na zijn overwinning op Andy Murray in de Qatar Open-finale. “Ik wil er wat meer over praten, omdat ik in Australië het gevoel had dat deze ballen niet goed waren voor hardcourt en in de wedstrijd met (Sebastian) Korda, voor de wedstrijd, had ik erg veel pijn in mijn pols, maar ik dacht: ‘Oké, dat is mijn probleem, dus ik ga er niet veel over praten’.

Toen, in Rotterdam, toen dubbelspelers naar me toe kwamen en over ballen begonnen te praten en begonnen te praten dat iedereen problemen heeft met hun elleboog, pols, van dubbelspelers, denken ze dat het door de ballen komt. dus ik ben niet de enige’.

“Nu zie ik (Holger) Rune, (Stefanos) Tsitsipas, wie anders, Korda, allemaal pols, elleboog, schouder. Dus ik denk dat deze ballen niet goed zijn voor hardcourt. Ze worden erg luchtig, en zoals ik al zei, het is een grote schok om ze met je racket te spelen.”

Murray heeft zich ook uitgesproken over de slechte kwaliteit van de Dunlop-ballen.

“Het voelde alsof er geen druk in de bal zat, plat bijna”, zei de Schot na zijn thriller van vijf sets tegen Thanasi Kokkinakis op de Australian Open, die bijna zes uur duurde.

“Het is gewoon moeilijk om winnaars te raken als je eenmaal in de rally’s zit. Ik denk dat er gisteren een 70-shot rally was of meerdere 35, 40-shot rally’s, wat niet normaal is.”