Een voormalige Tsjetsjeense commandant die door Oekraïne wordt gezocht wegens vermeende oorlogsmisdaden die vorig jaar zijn gepleegd, leidt de Russische hulpactie na de aardbeving in Turkije.

Daniil Martynov was vorig jaar in de eerste weken van de Russische invasie op verschillende locaties in Oekraïne. Men denkt dat hij dicht bij de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov staat en is te zien in verschillende video’s op het officiële Telegram-kanaal van Kadyrov.

De afgelopen dagen heeft hij vanuit het aardbevingsgebied in Turkije interviews gegeven aan Russische media, nadat hij vorig jaar was aangesteld als adviseur bij het Russische ministerie van Noodsituaties.

Autoriteiten hebben tegen de klok geracet om overlevenden te bevrijden uit de wrakstukken van een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter die maandagochtend vroeg toesloeg, waardoor gebouwen instortten en duizenden doden vielen in Turkije en Syrië. Tientallen landen hebben hulp gestuurd om te helpen bij reddingspogingen.

Afgelopen augustus beweerde de Oekraïense veiligheidsdienst, de SBU, dat Martynov een reeks oorlogsmisdaden had gepleegd in de stad Borodianka, ten noorden van Kiev.

De SBU beschreef Martynov als plaatsvervangend hoofd van de Nationale Garde in de Tsjetsjeense Republiek en zei dat hij “verantwoordelijk was voor de training van Kadyrovs persoonlijke veiligheidsdetail”.

De SBU beweerde dat Martinov in maart de bezetting van het psychiatrisch ziekenhuis Borodianka leidde. Het zei dat op zijn bevel “bijna 500 mensen werden gegijzeld (patiënten, personeel en buurtbewoners), waaronder meer dan honderd bedlegerige patiënten.”

De SBU beweerde dat het ziekenhuis was “veranderd in een schietpositie van de bezetters” en zei dat Martynov werd beschuldigd van “schending van de wetten en gebruiken van oorlog en misbruik van krijgsgevangenen of burgers”.

CNN berichtte afgelopen maart over de bezetting van het ziekenhuis.

De directeur van het psychiatrisch ziekenhuis, Maryna Hanitska, vertelde vorig jaar aan de onafhankelijke Russische outlet Meduza dat de Russen “overal om ons heen mijnen hadden gelegd. We keken hoe ze loopgraven groeven” in de eerste week van maart.

Meduza citeert Hanitska als volgt: “Er stond een soldaat voor me en hij stelde zich voor. Hij zei dat hij Daniil Martynov was, een kolonel van het Russische leger. Hij zei dat als we ons zouden gedragen, we zouden leven – ze zouden ons niet doden, ons geen pijn doen.

Hanitska vertelde Meduza dat Martynov tegen haar zei: “Nu nemen we een korte video op, je bedankt ons en je bent vrij, je staat onder de bescherming van de Russische president Vladimir Poetin.”

“Ik vroeg: wat is er om dankbaar voor te zijn? Hij leunde dicht bij mijn gezicht, keek me in de ogen en zei: “Voor het feit dat je leeft.”

CNN kan niet onafhankelijk bevestigen dat het Martynov was die met de ziekenhuisdirecteur heeft gesproken.

Er is geen verslag van Martynov die reageert op de Oekraïense beschuldigingen. Terwijl hij de SBU-beschuldigingen afgelopen augustus afwees, zei Kadyrov: “Wat Martynov betreft, hij werkt niet voor ons. Hij werkt samen met het MES (Ministerie van Noodsituaties.).”

In een stemopname zei Kadyrov: “OK, SBU, vertel ons gewoon de tijd en plaats en we zullen uitzoeken wie de echte criminelen zijn.”

Martynov kreeg in 2020 sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën wegens “ernstige mensenrechtenschendingen in Rusland”. Het zei dat hij “een persoonlijke veiligheidsadviseur voor Kadyrov was, (en) heeft gehandeld of beweerde te handelen voor of namens, direct of indirect, Kadyrov.”

Verschillende video’s die vorig jaar op het officiële Telegram-kanaal van Kadyrov werden geplaatst, tonen Martynov op verschillende locaties in bezette delen van Oekraïne.

In een ervan wordt hij beschreven als lid van de Tsjetsjeense speciale strijdkrachten in Oekraïne.

Een van de locaties waar hij werd gezien, was de stad Popasna in de regio Loehansk, die met de grond gelijk werd gemaakt door Russische beschietingen.

Hij wordt ook gezien in de stad Luhansk en bezoekt gewonde soldaten op een geheime locatie.

CNN neemt contact op met het Russische ministerie van Noodsituaties voor commentaar op de rol van Martinov bij het ministerie, evenals met de Oekraïense veiligheidsdienst.