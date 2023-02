Inderdaad, haar vrienden die samenwerken, is niet het probleem. Integendeel, “het was intens,” vervolgde ze, “en toen gingen ze meteen samenwonen en hadden het over trouwen en ik dacht gewoon: ‘Ho, ho, ho, pomp op de rem.’ Voor mij was het veel om in me op te nemen.”

Danielle heeft ze niet meer gesproken sinds haar relatie met hen afgelopen zomer verslechterde, maar ze zegt dat er vandaag geen kwaad bloed is.

“Ik heb nog steeds de meeste liefde voor hun relatie – ik ben blij voor hen, maar onze vriendschap is nu voorbij”, vertelde de realityster aan E!. ‘Ik hoop dat we uiteindelijk op een betere plek kunnen komen, maar ik weet niet of dat schip misschien gevaren heeft.’