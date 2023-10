Daniela Ryf kijkt uit naar Hawaï na haar laatste Ironman-titel

De WM-vorbereitung was een beetje in en uit, Ryf moest de Tod’s vaders werken. Je werkt samen met je erfelijke trainer Brett Sutton, maar de twee zijn nu verschillend.

Daniela Ryf is niet meer dan wie dan ook die de “Maschine” heeft – maar nooit enige ambitie heeft. Simon Tanner / NZZ

Bloss twee andere coureurs sinds Daniela Ryf op de Queen K Highway in Kona begon. Dat was tijdens de training meer dan drie weken voordat ik ging hardlopen. Zorg ervoor dat u ook de omliggende gebieden van de westkust van Hawaï verkent in het Center of the Ironman World en deelneemt aan Tausenden Triathletes.