Er is een situatie die Daniela Katzenberger niet nieuw is – en daarom is het mogelijk om ernaar uit te kijken. Ihre Mutter Iris Klein hoed is een nieuwe vriend. Na de schlagzeilenreichen Trennung van Ex-Mann Peter soll non Stefan der Richtige sein. Met Iris‘ Geburtstagsfeier in Worms maken we eerst kennis met de „Katze“ Mama’s Facebook-Bekanntschaft. “Sei lieb zum Stefan”, beschrijft de Mama sie, “hier is angst voor”.

Dat is niet iets dat ongedaan wordt gemaakt. “Ik merk dat mijn nieuwe vrienden nooit een kans zullen krijgen”, zei Daniela in Mallorca’s laatste artikel in de VOX-Doku-Soap. „Der badet aus, all anderen waren falsch gemacht haben“, ook al is dat waar, wie onterecht is. “Aber ich merke, dass ich keinen Bock auf den habe.”

Katzenberger überrascht van Iris Kleins Verlobtem

Beide feestgangers in de keuken vragen Daniela sceptisch: „Is het echt leuk om een ​​relatie te hebben met mijn vrienden?“ Iris antwoordde: „Is dit comfortabeler voor mij?“ Ik had een bezoek aan Parijs, vlakbij de Eiffeltoren. Dan is het Daniela Tochter Sophia, die nog steeds nassforsch fragts is, met Daniela op de lippen hatte: „Seit wanneer kennis du denn schon, drie weken oder was?“ Het antwoord: „Threi Monate.“ Dan overleeft Daniela het met de tranen van het lachen.

Wer zal ik het vermoeden? Sinds Moeder Iris Klein vier keer gelukkig was, de eerste keer met 17. De liefde van de moeder is altijd bij ons. Daniel’s vriendelijkheid is geen positieve ervaring. Nun soll as Stefan der Mann fürs (restliche) Leben sein. De entpuppt zelf zijn de kennelers op de Gartenparty zo verbluffend nett – wenn ook later aufgeregt. “Angst, ik kan ervan genieten”, informeert Katze het camerateam. Eerlijk gezegd: „Ik heb er geen problemen mee, zo is het.“

Auteursrecht: RTL Op het tuinfeest leerde Iris Klein (Mitte) Daniela Katzenberger Stefan, de Verlobten ihrer Mama.

Ehemann Lucas Cordalis ontdekt dat Stefan sindsdien een „coole Socke“ heeft. Daniela en haar zus Jenny Frankhauser hebben nog steeds gedachten: ‚Ik merk dat Stefan snel geliefd wordt. Der bräuchte ein dickeres Fell“, lijkt op Daniela en ergänzt: „Ik herinner me zoveel van Peter.“ – „In een liefdesversie“, Jenny kijkt er naar uit: „Ik ben blij, dat is het einde.“

„Wie wil daar zijn?“ Dat is niet wat ze zei, nie!”

Daniela Katzenberger is trots op Mallorca’s kennis van de kennis van de mensen van Mutter noch ooit: “Ik mag Stefan heroverwegen, maar ik kan ook zijn nichtje heroverwegen. Dat is irgendwas, dat ik extreem geblokkeerd ben.“ Een sogenannte Family naufstellung met Stellvertreterfiguren als een expert in soll-helften.

Daniela kramt als Mental Coach in de Playmobil-Kiste. Zelfs als je besluit een Elfe te zijn, ben je ook welkom voor een Sparkassen-Mitarbeiterin. “Ik was een sandwichkind. Ze was alleen en altijd zenuwachtig”, herinnert ze zich, als deskundige op het gebied van haar kind. “Geldproblemen, mannenprobleem, chronische overorder, chronische gebeurtenis” – zoveel herinneringen aan Mama Iris.

Leer hier: “Herzinfarkt”-Erlebnis in Keulen Dat moment had alles kunnen veranderen voor Daniela Katzenberger

Dan kommen der Auswanderin die Tränen. „Ik heb nog nooit iets gehad, dat staat er: ‚Vind je het oké, dat we het kunnen zien, dat je het schoolsysteem moet leren, dat ik hier mag blijven?‘ Wie is de dir dabei?‘ Dat zei ze niet. Nee!“ De “Full Horror” gaat er helemaal over.

Daniela Katzenberger zal afwezig zijn bij de Mutter Stärker

Nu je bang bent, moet je beginnen te mompelen dat je een verandering kunt doorvoeren. Voor Stefan is hij gelukkig in de gezinsomgeving en playmobil-mannen in Badehose: „Er moet veel stress zijn als de slang loopt.“ Vervolgens: „Ik heb angst, daarom ben ik verdwaald, en dan moet ik ze doorgeven, en voor Lucas moet ik ze doorgeven.“ , dat is een beetje kracht“, speelt ze op Iris‘ dramatische Trennung von Ex-Mann Peter. Damals heeft een Art Abschieds-WhatsApp en de Einsatz een Rettungshubschraubers.

De Mental Coach analyseert: “Dat is een manipulatief spel door angst. Dat functioneert nu, zolang andere taken worden vervuld.“ Katzenberger eindigde: „Als ik een normale vrouw was, die niet aanwezig was in het open leven, zou ik zeggen dat het beter zou zijn – maar een kleiner deel van mijn leven zou beter zijn: ik zou er zo snel mogelijk blij mee zijn.“ is degene die volledig oplost.“

Die Expertin aber mahnt: „Handig! Sei nicht immer reichbar!‘ Hier ligt de klassieke versie van de fatale herfst, het kind van het mompelen en het mompelen van het kind. Daniela Hat aan het einde van de situatie: “Ik heb mijn omstandigheden, dus ik kan met verschillende situaties omgaan.” (tsch)