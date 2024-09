Dieses Maak kennis met TV-Star Daniela Katzenberger (37) lange vorm opnieuw geschoren.

In het laatste moment van mijn Vox-Doku kun je de camera bekijken voor je eigen moment. De Reality Queen leert vrienden te worden met mijn moeder Iris Klein (57) weten. Een reflectie op alle aspecten.

Na de relatie met ex-man Peter (57) en een relatie met ‘Mr. T“ hoed Iris ihr Herz in het 10e jaar was Stefan verdwaald maak de wegen in Mallorca zurück in de Pfalz wakker, na Worms. Beiden leren zichzelf kennen op Facebook en kunnen sindsdien hun mening bekijken.

Während Katzenberg-Schwester Jenny Frankhauser (32) van Neuen ihrer Mama langste kengelernt hoed, traute Daniela dem Braten lange nichtje.

Iris Klein en mijn vrienden Stefan Braun in juli in Frankfurt Foto: babiradpicture – abp

Zo’n man heeft een beschaafde blondine aan de kant van zijn moeder en daar woont hij. Die Katze ironisch genoeg: “Wann war sie zum letzten Mal Single? Ik ben Mutterleib.‘ En jij zei: ‚Ik weet het, dat is mijn nieuwe vriend, maar er is geen enkele kans. Der badet aus, alle anderen waren falsch gemacht haben.”

Maar voor Iris Geburtstag fasst sich Daniëla Eén dag en feest met Ehemann Lucas Cordalis (57) en Tochter Sophia (9) na Worms, met Stefan aan het einde van het feest.

Daniela Katzenberger en Lucas Cordalis met hun dochter Sophia en hun honden Foto: RTL

Iris vertelt Daniela over haar feedback: “Der Stefan is erg nerveus. Zelfs als ik zenuwachtig ben, is er een beetje angst, maar ik ben me ervan bewust, dus ik wil er niets van weten.” Dan is er een groot moment: de Katze is een beetje nerveus. Aber Davon is nog niet kaal meer zie je. Bei der Begrüßung nimmt sie ihn direct in den Arm. Das Eis is brochen. Es werd geprezen en gescherzt.

De houding van de partij tegenover de cameraploeg: „Ik weet er niets van, zo is het.“ Iris fluistert hij: ‘Van hier herinner ik me zoveel van Peter.’ Daarna zal de liefde op zichzelf eindigen. En Danielas Götter-Gatte is erg enthousiast over zijn familie en komt erachter: “Stefan is een coole sokken.”

Zurück op Mallorca vindt Katze weer, waar je met Mama’s Männern so schwer tut zult zijn. Daniela over zijn vriendelijkheid: “Mijn moeder heeft altijd een geweldige vriendschap met haar of haar man gehad, hij of zij is gelukkig in een scheiding. En we moeten altijd alles over Männer leren, ze dan zien, en ik moet die school leren. En al mijn gedachten waren mijn vader.“ Alles is tenslotte in orde met mijn kinderen, maar mijn moeder leeft nog, herinnert Daniel zich onder haar tranen.

Evenmin is de kracht zelf dat Katze Sorgen, dat Iris van een man verloren is. Beide experts leren van Daniela, die het probleem begrijpt: „Ik weet het niet zeker, maar ik heb er geen problemen meer mee.“