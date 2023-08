Renovierung, Ehedrama mit Mama Iris Klein, Einstieg in die Schlagerbranche, Auftritt beim „Schlagerboom“ – Daniela Katzenberger hat in den vergangenen Monaten viel erlebt. Bei den Dreharbeiten zu ihrer Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ wurde sie erneut von einem Kamerateam begleitet. Der Stress scheint nun seinen Tribut zu fordern, wie sie ihren Fans erzählt.

Daniela Katzenberger verabschiedet sich von ihren Fans: „Sendepause“

Auf lustige Videos und Fotos ihres Idols müssen die Anhänger der Kultblondine wohl in naher Zukunft verzichten. „Übertragungsunterbrechung, weil keine Kraft mehr vorhanden ist“, schreibt Daniela Katzenberger in ihrer Instagram-Story. Dazu postet sie das Emoji einer leeren Batterie. Wann sie zurückkehren und ihre Pause beenden wird, gibt sie jedoch nicht bekannt.

Ein Reality-TV-Star zu sein, bedeutet offenbar nicht nur Glamour, Luxus und Geld. Wie Daniela Katzenberger in ihrer Show zeigt, hat die Verbreitung des Privatlebens in der Öffentlichkeit auch einige negative Aspekte. Die Trennung ihrer Eltern Peter und Iris Klein wurde in den Medien publik und sorgt seit Januar 2023 für Schlagzeilen. Jede Aktion der Kultblondine wird von Zuschauern bewertet und Kritiker schreiben fiese Kommentare in den sozialen Medien. So wurde ihr Auftritt bei Florian Silbereisen, den die 36-Jährige gut gefunden hatte, beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) gnadenlos zerrissen.

Solide Einschaltquoten für das Staffelfinale von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“

Trotzdem begeisterte Daniela Katzenberger mit ihrer Sendung „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ ihre Fangemeinde, die es ihr mit soliden Einschaltquoten dankte. Die letzte Folge der Doku-Soap erreichte einen Marktanteil von fünf Prozent (230.000 Zuschauer) bei der Zielgruppe, laut Branchenmagazin „Quotenmeter“ schalteten insgesamt 550.000 Menschen ein.

Die Doku-Soap von Daniela Katzenberger wird nicht mehr auf RTLZWEI laufen

Wenn die 36-jährige TV-Schönheit wieder zu Kräften gekommen ist und ihre Pause beendet hat, wird sie wieder neue Folgen für ihre Show drehen. Sie werden aber nächstes Jahr nicht wie gewohnt auf RTLZWEI ausgestrahlt. Auf AZ-Anfrage erklärt der Sender: „Nach acht wundervollen Jahren verabschieden wir uns nach dieser Staffel von Daniela, Lucas und Sophia, die nun endlich in ihrer Heimat auf Mallorca angekommen sind.“ Das gesamte RTLZWEI-Team wünscht von Herzen und herzlich dreien von ihnen alles Gute für die Zukunft.“