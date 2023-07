Daniel Ricciardo über die Rückkehr in die Formel 1: „Dass ich mich nicht mehr verliebt habe, hat mein Selbstvertrauen geschwächt, und natürlich braucht man volles Selbstvertrauen, wenn man in einer Sportart antritt, in der man versucht, der Beste der Welt zu sein.“ und Glaube.“





Daniel Ricciardo sagte, er müsse sich wieder in die Formel 1 verlieben, bevor er die Gelegenheit nutzen könne, wieder mit AlphaTauri Rennen zu fahren.

Der achtmalige Grand-Prix-Sieger ist seit seiner Entlassung durch McLaren am Ende der letzten Saison nicht mehr wütend gefahren, wird aber nächste Woche beim Großen Preis von Ungarn überraschend in die Startaufstellung zurückkehren, nachdem er Nyck de Vries bei Red Bulls Junior ersetzt hat Team AlphaTauri.

Die Karriere des 34-jährigen Australiers schien so gut wie vorbei, nachdem McLaren ihn nach zwei enttäuschenden Saisons mit dem britischen Team als überfordert einstufte.

Ricciardo kehrte zwar als Ersatzfahrer zu Red Bull zurück, sagte jedoch, er brauche die erzwungene Auszeit, um sich zu fragen, ob er wirklich zum Rennsport zurückkehren wolle.

„Dass ich mich nicht mehr darin verliebt habe, hat mein Selbstvertrauen geschädigt, und wenn man in einer Sportart antritt, in der man versucht, in etwas der Beste zu sein, in etwas der Beste der Welt, braucht man natürlich volles Selbstvertrauen Glaube“, sagte Ricciardo in einem Interview auf dem YouTube-Kanal von F1.

„Wenn das etwas nachlässt, lässt auch die Freude etwas nach. Da gibt es viele Faktoren. Um auf Red Bull zurückzukommen: Allein der Empfang, den ich bei meiner Rückkehr in dieses Team hatte, war im positiven Sinne ein wenig überwältigend.“

„Als ich mich wieder der Simulation widmete, war ich mir etwas unsicher, wie es weitergehen würde, ob sich das Auto wieder wie früher anfühlen würde, ob ich – mangels besserer Worte – wie ‚das alte Ich‘ sein würde.“

„Aber nachdem ich ein paar Simulationssitzungen absolviert hatte und mich wieder wie ich selbst fühlte, war ich wieder der normale Daniel, in den ich mich wieder verliebte und bereit war, wieder loszulegen.“

Red Bull gab am Dienstag bekannt, dass Ricciardo an sein Juniorenteam AlphaTauri ausgeliehen wurde

Ricciardo sagte, die Teilnahme am Super Bowl in Arizona im Februar habe ihn an den Trubel eines Wettbewerbsumfelds erinnert, während die Teilnahme an seinem Heim-Grand-Prix in Melbourne und das anschließende Rennen in Monaco ihm geholfen hätten, den Formel-1-Fieber zurückzugewinnen.

„Ich habe diese sechs Monate Pause genossen und es war wirklich gut für mich, aber je mehr Rennen ich besuchte, je mehr Sims ich machte, desto mehr bekam ich den Virus zurück. Und dann sprang ich ins Auto.“ Vor ein paar Tagen dachte ich: „Oh ja.“ Es fühlte sich alles ganz normal an, sehr vertraut …

„Ich musste nicht wirklich viel darüber nachdenken, ob ich den Ruf zur Rückkehr annehme. Ich denke, wenn ich wieder in dieser Familie bin, muss ich das alles irgendwie noch einmal durchmachen … es gab keine Frage, die ich stellen wollte.“ Ja.“

Ricciardo sagte, dass der Wechsel zu AlphaTauri für den Rest der Saison wie ein „Kreisschluss“ sei, wenn man bedenkt, dass er 2012 und 2013 für das Team, damals bekannt als Toro Rosso, gefahren ist, nachdem er seine Formel-1-Karriere 2011 bei HRT Racing begonnen hatte.

AlphaTauri liegt nach den ersten 10 Rennen der Saison auf dem letzten Platz in der Konstrukteurswertung und Ricciardo macht sich keine Illusionen, dass er bald ein Spitzenauto fahren wird.

„Ich freue mich darüber“, sagte er. „Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, einzuspringen und zu versuchen, mit voller Kraft durchzustarten. Aber ich glaube auch, dass ich in den letzten Jahren eine Menge durchgemacht habe, bei der ich keine wirkliche Angst vor irgendetwas hatte, das auf mich zukommen würde.“ auf meine Art – also mag ich die Herausforderung wirklich sehr.

„Es wird eine Herausforderung sein, aber ich weiß nicht, ob ich es anders machen würde.“