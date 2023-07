CNN

Daniel Radcliffe spielt nicht mehr Harry Potter, die beliebte Figur, die er zuvor in den „Harry Potter“-Filmen verkörperte, die auf der Bestsellerreihe der Autorin JK Rowling basieren.

Als er gefragt wurde, ob er Pläne habe, Teil der kommenden Max-TV-Neustartserie zu sein, sagte Radcliffe in einem am Montag veröffentlichten Interview mit Access Hollywood, dass er „sicherlich“ keine Diskussionen darüber geführt habe.

„Ich denke, es ist so, als ob sie eine neue Serie planen und jemand anderes Harry spielen wird, daher denke ich, dass es für mich sehr seltsam sein wird, aufzutauchen“, sagte Radcliffe über die Idee, dass er in der Serie auftauchen würde über den ikonischen Titelzauberer und die Schule, die er besucht.

Der Schauspieler fuhr fort: „Ich bin sehr gespannt, was andere damit machen“ und verglich die Nacherzählung von Potters Geschichte auf der Leinwand damit, wie die Geschichte von Sherlock Holmes auf verschiedene Weise filmisch neu interpretiert wurde.

„Ich denke, dass die ‚Potter‘-Buchreihe immer größer sein würde als eine Interpretation oder ein Franchise, deshalb wird es cool sein zu sehen, wie die Fackel weitergegeben wird“, sagte er.

Warner Bros. und Max – die wie CNN Teil von Warner Bros. Discovery sind – gaben im April bekannt, dass das Studio eine Drehbuch-Fernsehserie „Harry Potter“ produziert, mit dem Versprechen, dass die neue Show eine „getreue Adaption“ von „Harry Potter“ sein werde Rowlings Buchreihe. Der Autor, der die „Potter“-Bücher zwischen 1997 und 2007 veröffentlichte, fungiert auch als ausführender Produzent.

Es wird erwartet, dass die Serie eine beispiellose Laufzeit von 10 Jahren hat, mit dem Versprechen, dass jede Staffel „authentisch an den Originalbüchern angelehnt sein wird und Harry Potter und diese unglaublichen Abenteuer einem neuen Publikum auf der ganzen Welt zugänglich machen wird, während die ursprünglichen, klassischen und beliebten Filme erhalten bleiben.“ im Kern.“

In der Fernsehserie wird es eine Besetzung noch bekannt gegebener frischer neuer Gesichter geben, die die Rollen übernehmen werden, die in den „Potter“-Filmen von Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint berühmt wurden, die als Potter, Hermine Granger und Ron Weasley auftraten bzw. zwischen 2001 und 2011.

Radcliffe spielt derzeit in der TBS-Comedyserie „Miracle Workers“ an der Seite von Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass und Steve Buscemi. Staffel 4 der Show startet am 10. Juli.