Daniel Radcliffe glaubt nicht, dass man etwas dagegen tun kann Harry PotterSerie Die Momente in de Maak ist. „Ich glaube nicht, dass der Laden fertig ist.“

Der 33-jährige Schauspieler sagte, er wolle der Besetzung ein Gesicht geben, sagte er in einem Interview mit der Website ComicBook.

„Ich würde gerne mit diesem neuen Willen beginnen. Ich würde gerne sehen, dass die Serie dem Druck ihren eigenen Stempel aufdrückt“, sagt Radcliffe, der seit 11 Jahren die Rolle des Harry Potter spielt. Die letzten opnames rondde hij af toen hij 21 jaar oud what.

Im April kündigte Warner Bros. eine neue Op an Harry Potter-Boeken gebaseerde Serie aan. Jetzt gibt es MAX, den neuen Streaming-Dienst von Warner. Die Rollen wurden von anderen Schauspielern als in den Filmen gespielt. Elk hat sich über ein Buch aus dem Gestank gefreut. Es ist wichtig, dass die Serie seit langem in Betrieb ist.