Danica McKellar wiegt den Ausstieg des Co-Stars nach Candace Cameron Bures Kommentaren zur „traditionellen Ehe“ ab

Danica McKellar sprach über den Ausstieg ihres Co-Stars Neal Bledsoe aus dem Great American Family-Netzwerk, nachdem Candace Cameron Bure sagte, sie werde in ihren Urlaubsfilmen keine gleichgeschlechtlichen Paare zeigen.

„Neal ist eine wundervolle Person. Er ist so ein großartiger Schauspieler und ich habe es so genossen, mit ihm zu arbeiten. Er und ich teilen mit Sicherheit unsere Liebe und Unterstützung für die LGBT-Community … Ich stimme seiner Interpretation ihrer Kommentare nicht zu. Ich habe sie einfach nicht so gesehen“, sagte der „Wonder Years“-Star am Samstag auf der ChristmasCon gegenüber Fox News Digital.

McKellars Kommentare folgen der Chief Creative Officer der Great American Family, Bure, die kritisiert wurde, nachdem sie dem Wall Street Journal sagte, dass die Programmierung des Netzwerks „die traditionelle Ehe im Kern beibehalten wird“.

Bure hat ihre Aussage seitdem gegenüber Fox News Digital kommentiert: „Alle von Ihnen, die mich kennen, wissen ohne Frage, dass ich große Liebe und Zuneigung für alle Menschen habe. Es bricht mir absolut das Herz, dass jemals jemand denken würde, dass ich absichtlich beleidigen möchte und niemanden verletzen.“

NEAL BLEDSOE VON DER GROSSARTIGEN AMERIKANISCHEN FAMILIE VERLÄSST DAS NETZWERK NACH DEM KOMMENTAR „TRADITIONELLE EHE“ VON CANDACE CAMERON BURE

Laut einem Interview mit Variety beschloss Bledsoe, nachdem Bure diese Kommentare abgegeben hatte, das Netzwerk zu verlassen.

„Als Künstler sehne ich mich danach, stolz auf die Arbeit zu sein, die ich erschaffe. Aber der Gedanke, dass meine Arbeit verwendet werden könnte, um absichtlich jemanden zu diskriminieren, entsetzt und macht mich wütend“, sagte er teilweise.

„Ich hoffe, GAF wird sich ändern, aber bis jeder mit Stolz in seinen Filmen vertreten sein kann, ist meine Wahl klar.“

McKellar sprach weiterhin ihre Gedanken über die Kontroverse an.

CANDACE CAMERON BURE REAGIERT AUF GEGENWIRKUNGEN AUF BEMERKUNGEN ÜBER „TRADITIONELLE EHE“ UND SAGT, DASS SIE ALLE MENSCHEN LIEBT

„[Bure] begann den Satz mit „Ich denke“, was nicht endgültig ist, und sie beendete ihn mit „im Kern“, was nicht ausschließlich bedeutet“, sagte McKellar. „Ich stimme seiner Interpretation nicht zu, aber ich liebe ihn zu Tode und ich wünsche ihm alles Gute.“

Im November ging McKellar auf Instagram, um ihre Gedanken zu Bures Kommentaren und Bledsoes Ausstieg zu teilen.

„Ich möchte etwas klarstellen. Ich bin ein neuer Christ und dafür bin ich so dankbar. Wie immer feiere ich alle Formen gesunder Liebe zwischen Erwachsenen und unterstütze die Repräsentation. … Die Vorstellung, dass das Christentum jede Form von Liebe beurteilen würde, verwirrt mich einfach“, sagte sie teilweise.

„Ich bin noch neu auf meiner Glaubensreise, aber soweit ich das beurteilen kann, liebt und schließt Jesus jeden ein. Das ist irgendwie seine Sache …“

Bledsoe und McKellar spielten zusammen in „Christmas at the Drive-In“ von Great American Family.

Die 47-jährige Schauspielerin fügte hinzu, dass sie „so viel Spaß“ hatte, in dem Weihnachtsfilm mitzuspielen, und beschrieb ihre Figur weiter.

McKellars Rolle in dem Film ist entschlossen, das Autokino der Stadt zu retten, das abgerissen und in ein Vertriebszentrum umgewandelt werden soll.

„Mein Charakter ist sehr leidenschaftlich daran interessiert, ihn am Leben zu erhalten, und dann wird der Entwickler von meinem Co-Star gespielt. … Natürlich gibt es Reibereien, aber dann verstehen wir uns und verlieben uns, weil das in diesen Filmen passiert“, sagte sie Fox News Digital.

McKellar hat im Laufe ihrer Karriere in mehreren Urlaubsfilmen mitgespielt und war ein prominenter Gast auf der ChristmasCon.

Sie ist bekannt für ihre Figur Winnie Cooper in „Wonder Years“.

That’s4Entertainment hat die ChristmasCon ins Leben gerufen und ist ein von Frauen geführtes Unternehmen. Es ist stolz darauf, ein feiertagsreiches Wochenende voller besonderer Aktivitäten zu veranstalten, darunter eine Baumbeleuchtung, Kranzherstellungskurse und Promi-Panels.

„Mean Girls“-Absolventin Lacey Chabert war der Headliner der dreitägigen Veranstaltung, während andere Stars, darunter Melissa Joan Hart, Chad Michael Murray und mehr, anwesend waren.

KLICKEN SIE HIER, UM SICH FÜR DEN UNTERHALTUNGS-NEWSLETTER ZU ABONNIEREN

Die Ferienveranstaltung ging in ihr drittes Jahr und wurde im New Jersey Expo Center in Edison gefeiert.

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

„Die ChristmasCon ist so ein Geschenk. Ich liebe es einfach, mit Fans zu interagieren und sie zu treffen. … Ich sehe einfach all ihre Freude. All diese Weihnachtsfreude ist unglaublich“, sagte McKellar.