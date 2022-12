Danica McKellar reagiert auf Neal Bledsoes Ansicht über Candace Cameron Bure

Danica McKellar und sie Weihnachten im Drive-In Co-Star Neal Bledsoe nicht einer Meinung sein, wenn es darum geht Candace Cameron Burekontroverse Kommentare.

Nach dem Volles Haus Alaun teilte kürzlich in einem Interview mit, dass sie „die traditionelle Ehe im Kern beibehalten“ würde, da der Chief Creative Officer von Great American Family, Neal, seinen Ausstieg aus dem Netzwerk ankündigte. Nun, seine co-star Danica mischt sich in die Entwicklung ein.

„Neal ist eine wundervolle Person“, sagte Danica am 10. Dezember gegenüber Fox News Digital. „Er ist so ein großartiger Schauspieler und ich habe es so genossen, mit ihm zu arbeiten. Er und ich teilen mit Sicherheit unsere Liebe und Unterstützung für die LGBT-Community … Ich bin mit seiner Interpretation ihrer Kommentare nicht einverstanden. Ich habe sie einfach nicht so gesehen.“

Am 5. Dezember kündigte Neal an, dass er GAF im Anschluss an Candaces Kommentar verlassen würde, und erklärte teilweise: „Der Gedanke, dass meine Arbeit dazu verwendet werden könnte, absichtlich jemanden zu diskriminieren, entsetzt und macht mich wütend.“