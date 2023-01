Dani Alves: Brasilianischer Fußballstar wegen sexueller Übergriffe inhaftiert

CNN

—



Der brasilianische Fußballstar Dani Alves, gegen den wegen sexueller Übergriffe ermittelt wird, wurde am Freitag von einem spanischen Richter in Untersuchungshaft genommen, teilte die Pressestelle des Obersten Gerichtshofs von Katalonien in einer Erklärung mit.

„Der Untersuchungsrichter Nr. 15 von Barcelona hat heute den Fußballspieler Dani Alves, der von einer Frau wegen angeblicher sexueller Übergriffe beschuldigt wurde, in Haft genommen, weil es angeblich im vergangenen Dezember in einer Diskothek in Barcelona passiert ist“, heißt es in der Erklärung .

„Der Richter hat ein vorläufiges Gefängnis ohne Kaution für das laufende Verfahren wegen eines Verbrechens des sexuellen Übergriffs angeordnet“, heißt es in der Erklärung. Aber der Richter erlaubte Alves, im Gefängnis zu kommunizieren, fügte er hinzu.

Die Frau, die die Anzeige gegen Alves erstattet hatte, sagte am Freitag vor dem Haftrichter aus, ebenso wie ein Zeuge, wie die Pressestelle des Gerichts mitteilte. Dies waren separate Auftritte vor dem Richter unter Ausschluss der Öffentlichkeit und auch getrennt von Alves‘ Anklageerhebung.

Die Anwältin der Frau habe eine nach spanischem Recht zulässige Privatklage gegen Alves eingereicht, also zusätzlich zum Verfahren der Staatsanwaltschaft, teilte die Pressestelle des Gerichts mit. Die getrennte Aussage der Frau und Alves am Freitag seien ihr Anwalt, der Verteidiger von Alves, der Staatsanwalt und der Richter, fügte die Pressestelle hinzu.

Der Inhalt der Aussage der Frau wurde laut Pressestelle des Gerichts vom Richter jedoch nicht veröffentlicht.

Derselbe Untersuchungsrichter hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass gegen Alves wegen der Vorwürfe ermittelt werde, teilte die damalige Pressestelle mit.

Der 39-jährige Alves wurde am Freitag zuvor von der katalanischen Regionalpolizei festgenommen, teilte die Pressestelle der Polizei CNN mit. Er sprach mit Beamten auf einer Polizeistation in Barcelona und wurde dann in einem Polizeiauto zum Gerichtsgebäude am anderen Ende der Stadt gefahren, teilte die Pressestelle der Polizei mit.

Er blieb in Polizeigewahrsam und Stunden später wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

Alves sagte in einem aufgezeichneten Video von sich, das er einem spanischen Reporter schickte, das vor zwei Wochen in der spanischen Fernsehsendung „Y Ahora Sonsoles“ ausgestrahlt wurde, dass er die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen bestreite. Reuters hat auch berichtet, dass Alves jegliches Fehlverhalten bestreitet.

Alves ist einer der erfolgreichsten Fußballspieler seiner Generation, der nationale Titel in Spanien, Italien und Frankreich gewonnen hat. Außerdem gewann er mit Barcelona drei Champions-League-Titel.

Das mexikanische Team Club Universidad Nacional (UNAM) gab am Freitag die sofortige Vertragsauflösung von Alves bekannt.

„Der Club Universidad Nacional hat die Entscheidung getroffen, den Arbeitsvertrag des Spielers Daniel Alves mit diesem Tag aus wichtigem Grund zu kündigen“, gab Clubpräsident Leopoldo Silva in einer Pressekonferenz bekannt.

„Mit dieser Entscheidung bekräftigt der Club seine Verpflichtung, keine Handlungen eines Mitglieds unserer Institution zu tolerieren, die gegen den Geist und die Werte der Universität verstoßen“, sagte Silva.

„Wir können nicht zulassen, dass das Verhalten einer einzelnen Person unsere Arbeitsphilosophie beschädigt, die im Laufe der Geschichte ein Beispiel für die Ausbildung und Entwicklung junger Sportlerinnen und Sportler in unserem Land war“, schloss Silva.