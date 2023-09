CNN

—



Der Gefangene, der nun Gegenstand einer groß angelegten Fahndung ist, nachdem er letzte Woche aus einem Gefängnis in Pennsylvania geflohen war, hatte seine Ex-Freundin im Jahr 2021 bei einem brutalen Messerstich vor den Augen ihrer beiden kleinen Kinder getötet, sagen die Behörden.

Danelo Souza Cavalcante, ein 34-Jähriger, der erst letzten Monat für den Mord verurteilt wurde, floh am Donnerstagmorgen aus dem Gefängnis von Chester County, etwa 30 Meilen westlich von Philadelphia, was eine Durchsuchung mit Hunderten von Beamten auslöste. Die Reichweite der Fahndung erweiterte sich am Dienstagmorgen, nachdem er in Aufnahmen von Wildkameras in Chester County, südlich des Umkreises, entdeckt wurde. Ursprünglich glaubten die Behörden, dass er sich dort aufhielt. Zwei Schulbezirke sagten während der Suche den Unterricht ab.

Cavalcante ist gebürtiger Brasilianer, etwa 1,50 Meter groß, hat langes, lockiges schwarzes Haar und braune Augen, so die Behörden habe gesagt. Er sei äußerst gefährlich und möchte unbedingt nicht erwischt werden, warnten die Beamten und forderten die Bewohner in der Nähe des Gefängnisses auf, ihre Türen verschlossen zu halten, drinnen zu bleiben, aufeinander zu achten und ihre Überwachungskameras zu überprüfen.

Cavalcante wird demnach auch in einem Mordfall aus dem Jahr 2017 in Brasilien gesucht US Marshals Service.

Die Behörden bieten a 10.000 $ Belohnung um Informationen, die zu seiner Festnahme führten.

Folgendes wissen wir über ihn:

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war Deborah Brandão, Cavalcantes Ex-Freundin, am 18. April 2021 mit ihren beiden Kindern vor ihrem Haus.

Cavalcante kam, packte sie an den Haaren, „warf sie zu Boden und stach sie 38 Mal in praktisch jedes lebenswichtige Organ … wodurch sie verblutete“, sagte die Staatsanwaltschaft von Chester County in einem Facebook-Beitrag.

Brandãos 7- und 4-jährige Kinder rannten zu Nachbarn und baten um Hilfe, und Cavalcante floh, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde er einige Stunden später in Virginia festgenommen. Die Behörden gehen davon aus, dass er versuchte, nach Mexiko zu fliehen, um später nach Brasilien weiterzureisen, sagte Bezirksstaatsanwalt Deb Ryan.

Die Polizei der Gemeinde Schuylkill wurde am Tag des Mordes gegen 16:17 Uhr zum Haus geschickt und fand Brandão am Boden „mit mehreren Stichwunden in der Brust“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Eine Nachbarin versuchte an Brandão lebensrettende Maßnahmen, während sie auf das Eintreffen des Rettungsdienstes wartete, doch kurz darauf wurde sie in einem Krankenhaus für tot erklärt.

Sie war 33.

„Dies war eine sinnlose Tragödie, die aufgrund der kalten, kalkulierten und abscheulichen Handlungen des Angeklagten unzählige Menschen getroffen hat“, sagte Ryan, der die Anklage gegen Cavalcante leitete, letzten Monat.

„MS. „Brandãos Kinder sind jetzt mutterlos und sie wird nie die Möglichkeit haben, zuzusehen, wie ihre Kinder aufwachsen, die Schule abschließen oder eigene Familien gründen“, sagte der Bezirksstaatsanwalt.

Brandãos Tochter sagte in dem Fall aus und „half dabei, Gerechtigkeit für ihre Mutter zu erlangen“, sagte der Bezirksstaatsanwalt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde Cavalcante am 16. August 2023 wegen Mordes ersten Grades und des Besitzes einer Tatwaffe bei der Tötung verurteilt. Nur wenige Tage später wurde er zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit einer Bewährung verurteilt, teilte das Büro mit.

Anwälte von Cavalcante sagten den Geschworenen während des Prozesses, dass er provoziert und „geschnappt“ worden sei, als er Brandão angriff, und sagten, er habe in der Hitze der Leidenschaft gehandelt, so die Zeitung Daily Local aus Chester County.

„Seine Verderbtheit kennt keine Grenzen“: Staatsanwalt von Chester County über entflohenen Mörder

Während die Beamten am Wochenende ihre Suche nach Cavalcante fortsetzten, forderten die Behörden die Bewohner der Gemeinde Pocopson, die neben dem Gefängnis liegt, auf, in ihren Häusern zu bleiben.

„Schließt eure Türen ab. Schließt eure Autos ab. Er gilt immer noch als äußerst gefährliche Person“, sagte Bezirksstaatsanwalt Ryan in einer Pressekonferenz am Samstag.

„Die Menschen müssen in höchster Alarmbereitschaft sein. … Er hat jemanden getötet. Er soll eine weitere Person getötet haben. Deshalb müssen die Menschen alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen treffen: Verschließen Sie Ihre Türen, behalten Sie Ihre Kinder im Auge und behalten Sie Ihre Nachbarn und Freunde im Auge“, hatte Ryan einen Tag zuvor gesagt. „Jeder muss in höchster Alarmbereitschaft sein.“

Seit seiner Flucht habe es „mehrere glaubwürdige Sichtungen“ von ihm in einem Gebiet innerhalb der Gemeinde gegeben, sagte Oberstleutnant der Pennsylvania State Police, George Bivens, in einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen.

Überwachungsaufnahmen zeigten am Montag auch Cavalcante in Longwood Gardens, einer beliebten Touristenattraktion südlich des Gebiets, das die Behörden in der Nähe des Gefängnisses durchsuchten, was zu einer Verlagerung des Suchgebiets führte, sagte Bivens.

Der Flüchtige schien auch einige Gegenstände erhalten zu haben, darunter einen Rucksack, einen „Seesack-Rucksack“ und ein Kapuzenpullover, sagte Bivens.

Bivens fügte hinzu, dass die Bewohner der Gegend wachsam sein und vorsichtig sein und auf ihre Umgebung achten sollten.

„Wir fordern sie auf, ihre Fahrzeuge abzuschließen, wenn sie das normalerweise nicht tun“, fügte er hinzu. „Und achten Sie darauf, was los ist, achten Sie auf Ihre Nachbarn, auf alles, was dort ungewöhnlich ist. … Aber im Grunde ist es gerade die Wachsamkeit, die wir von den Menschen erwarten.“

„Er ist eindeutig im Fluchtmodus, aber er ist verzweifelt“, sagte Bivens. „Seine Geschichte zeigt, dass er ein gefährlicher Mensch ist. … Wenn wir feststellen, dass er sich in einer ganz bestimmten Gegend aufhält, wäre meine Empfehlung: ‚Bleiben Sie in Ihren Häusern.‘“