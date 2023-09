Dana White hat Piers Morgan erzählt, wie die schwierige Beziehung, die er zu seinen Eltern hatte, ihn geprägt hat und dass er „fast keine Gefühle“ hatte, als er von ihrem Tod hörte.

Der UFC-CEO blickt auf eine äußerst erfolgreiche Karriere zurück. Sein jüngster großer Deal bestand darin, dass er am Dienstag die Fusion der Marke mit WWE überwachte, um ein neues Unternehmen im Wert von rund 17,3 Milliarden Pfund zu gründen.

3 White sagt, die Beziehung zu seinen Eltern habe in seinem Leben einen Antrieb ausgelöst Bildnachweis: Getty

White übernimmt eine neue Rolle, nachdem er ursprünglich Präsident war: Die Wrestling-Legende Vince McMahon fungiert als Vorstandsvorsitzender der TKO Group.

White hat sich kürzlich auch mit Morgan für TalkTV getroffen, in dem er über Conor McGregors Reichtum gesprochen hat und wie er seine jüngsten Niederlagen beeinflusst haben könnte.

Jetzt hat er über den kürzlichen Verlust seiner beiden Eltern, June und Dana Sr., und die Beziehungsschwierigkeiten gesprochen, die er mit ihnen hatte. Allerdings sagt er, dass er seine Erziehung für nichts ändern würde.

Morgan fragte, ob solche Kämpfe einen gewissen Antrieb in seinem Leben entfachten, worauf White antwortete: „Sie haben Recht – ich rede nicht gern darüber, aber es ist eine tolle Frage, und ich würde sagen: ‚Ja, absolut‘.“

3 Er hat offen mit Morgan von TalkTV gesprochen Bildnachweis: @PiersUncensored X

„Meine Beziehung zu meinen Eltern hat mich definitiv in vielerlei Hinsicht zu dem gemacht, was ich heute bin, nicht nur im Leben und im Geschäft, sondern auch als Vater. Ich würde also nichts an meiner Erziehung ändern, das würde ich tun.“ ändere nichts davon.“

White hat drei Kinder und wurde gefragt, ob er aufgrund der Schwierigkeiten mit seinen Eltern ein besserer Vater geworden sei oder nicht.

„100 Prozent“, antwortete er. „Meine Eltern haben mir viel darüber beigebracht, was ich als Eltern nicht sein wollte. Ich rede nicht wirklich darüber, ich glaube nicht, dass ich jemals darüber gesprochen habe, aber meine Eltern sind beide vor kurzem gestorben.“ ”

„Das wusste ich nicht“, antwortete Morgan, bevor er fragte, wie sich Dana fühle.

White fügte hinzu: „Heilige Scheiße! Genau dorthin wollen wir mit diesem Interview gehen, nicht wahr?

„Ich bin gut darin, ich bin in allem gut. Ich konzentriere mich sehr auf meine Kinder und meine Beziehung zu ihnen, und ich habe meine Beziehung zu meinen Eltern sozusagen hinter mir gelassen.“

Auf die Frage, ob er traurig sei, als sie vorbeikamen, antwortete White: „Nein. Ich habe keinem meiner Eltern irgendeinen bösen Willen gewünscht, aber nein, das habe ich nicht getan. Als sie starben, hatte ich, um ehrlich zu sein, fast keine Gefühle dabei.“

3 White besteht darauf, dass er trotz ihres Todes „in allem gut“ sei Bildnachweis: Getty

„Ja, hören Sie, ich habe mich um meinen Vater gekümmert und ihn nach Maine gebracht und ihn dort oben bei seiner Familie ruhen lassen“, sagte er über die Teilnahme an ihren Beerdigungen. „Und dann hatte ich mit meiner Mutter nichts zu tun.“ Ihre Familie kümmerte sich um sie, als sie starb.“

Morgan wollte dann wissen, ob White einen „großen Verlust“ empfand, weil er seine Eltern nicht so sehr liebte, wie andere ihn wirklich schätzen.

„Sie klingen wie meine Frau“, antwortete White, bevor er erklärte: „Nein, so fühle ich mich nicht.“ Aber daran besteht kein Zweifel.

„Ich kann die Tatsache nicht leugnen, dass die Art und Weise, wie ich so gebaut bin, der Antrieb und all die Dinge, die ich habe, definitiv von der Beziehung herrühren, die ich zu meinen Eltern hatte, daran besteht kein Zweifel.“

„Aber nein, ich habe keine Reue, ich fühle mich nicht schlecht wegen der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Ich meine es ernst, wenn ich sage, dass ich nichts an der Art und Weise ändern würde, wie ich erzogen wurde, weil ich wirklich daran glaube.“ Hätte ich sie nicht als Eltern gehabt, hätte ich nicht die Erziehung gehabt, die ich hatte, wäre ich nicht der, der ich heute bin. Das ist eine Tatsache.“

