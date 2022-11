Dan Levy verrät, dass er 11 Versuche brauchte, um seinen Führerschein zu bekommen

Kann die Hitze nicht ertragen? Dann raus aus der Küche.

Der große Brunch Schöpfer und Gastgeber Dan Levy kann sich möglicherweise auf dieses Mantra beziehen, da er in einer exklusiven Vorschau auf die Premiere am 10. November verrät, dass er nicht gut mit Stress umgehen kann. Während sie den Teilnehmern der Show dafür applaudieren, dass sie unter Zeitdruck köstliche Mahlzeiten zubereitet haben, hat die Schotts Creek star gibt zu, dass es ihm in einer ähnlichen Situation nicht gut ergehen würde. Typisches Beispiel: Dan teilt mit Großer Brunch Richter Sohla El Waylly und Will Guidara„Ich habe 11 Anläufe gebraucht, um meinen Führerschein zu machen.“

Wie Dan detailliert ausführte: „Ich werde sehr nervös. Ich bin nach links abgebogen, als ich rechts abbiegen sollte.

Das Glücklichste Jahreszeit Der Schauspieler fügt hinzu: „Das bin ich unter Druck, also bewundere ich das.“

Die neue Kochwettbewerbsserie folgt 10 talentierten Köchen, die „ihre Geschichten und Geschäftsträume teilen, während sie um einen lebensverändernden Geldpreis von 300.000 US-Dollar kämpfen“, so der Streamer.