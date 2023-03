Voor het belangrijkste gevecht uit de carrière van een bokser, zullen ze zichzelf aan het werk zien. De meeste vechters zullen zichzelf op hun best zien, boksen volgens het exacte gameplan, vasthouden aan alles waar ze zo hard aan hebben gewerkt om te perfectioneren in het kamp. Maar Dan Azeez is anders.

Hij stelt zich voor hoe hij het dek raakt, worstelt en terugvecht.

“Het is zo raar,” gaf hij toe.

“Ik stel me altijd voor dat ik wordt neergeslagen, maar dat ik uit de touwen moet komen en de man knock-out moet slaan. Ik weet niet waarom. Elk gevecht ben ik altijd zo. Dus ik bouw als een monster van mijn tegenstander.

“Ik visualiseer altijd, misschien overtreft hij me en moet ik het veranderen, veranderen. Misschien verlies ik en sla ik hem in de laatste seconde knock-out. Dat is wat ik visualiseer.”

Het is een ongebruikelijke benadering van de mentale kant van de sport. Hij besteedt niet te veel tijd aan positief denken.

“Je moet erover nadenken en het worden of wat dan ook, nee. Ik denk graag aan de moeilijke weg: ‘Het zal niet gemakkelijk worden, Dan’,” vertelde Azeez Sky Sports.

“Boksen, je weet maar nooit. Je moet misschien een beetje lef tonen om de glorie te halen. Niet ik ga gewoon perfect boksen, nee. Soms wil ik die tegenslag voelen en moet ik iets extra’s doen.”

Dat is iets waar hij van geniet. “Om terug te komen en die man echt te stoppen, dat is zo geweldig om te doen. Die nare momenten, ik hou ervan”, zei hij.

“Je moet je voorbereiden op het ergste. En als het niet zo erg is, is het winnen, winnen.”

Hoogtepunten van de overwinning van Dan Azeez op Rocky Fielding terwijl hij de Commonwealth-riem wint om er nog een aan zijn groeiende collectie toe te voegen.



Tot nu toe in zijn professionele carrière is hij echter nog niet in de buurt gekomen van het raken van het dek.

“De eerste keer dat ik ooit canvas heb aangeraakt, was in mijn eerste amateurgevecht. Mijn eerste werd ik vroeg gestopt. Vroeg. Misschien 30 seconden of een minuut,” zei hij. “Ik was woedend, beschaamd.

“Maar dat is de enige keer.”

Hij voegde eraan toe: “Ik ben een van die jongens, als er iets niet gaat zoals ik wil, ben ik erg koppig, ik heb zoiets van nee, ik moet proberen dit goed te krijgen. Ik moet dit leren. Dat is wat ik heb in mijn hoofd.

“Maar ik weet zeker dat als ik niet was doorgegaan, niemand me zou misgunnen. (Ze zouden denken:) ‘Eerlijk genoeg Dan, dat was duidelijk niets voor jou’,” lachte hij.

Afbeelding:

Dan Azeez heeft tot nu toe elke nationale titel gewonnen





Na een bescheiden begin heeft de vastberaden aanpak van Azeez zijn vruchten afgeworpen. Hij heeft al Engelse, Britse en Commonwealth-titels gewonnen.

Zaterdag neemt hij het live op tegen Thomas Faure om de Europese titel lichtzwaargewicht in Parijs Sky Sports.

Het is een andere riem die enorm belangrijk voor hem is.

“Je hebt mensen gehad zoals Max Schmeling (die deze titel won in 1927). Hij versloeg Joe Louis, maar duidelijk sloeg Joe Louis hem in de herkansing. Je hebt John Conteh uit Liverpool. Er zijn enkele grote namen die die titel hebben gewonnen. Het is een prestigieuze riem, het is nog een prestigieuze riem die ik probeer te bemachtigen,” zei Azeez.

Het is ook een gevecht dat cruciaal zal zijn in de ontwikkeling van de Londenaar. “We moeten deze zaterdag over de hindernis heen voordat we ergens anders gaan zoeken. Het is een essentiële stap voor mij”, zei hij.

Afbeelding:

Azeez staat zaterdag opnieuw voor een cruciale test in zijn carrière





“Mensen proberen een stap te springen en dan worden ze gebrekkig bevonden. Ik wil nooit, nooit in een positie verkeren dat als ik verlies, het is ‘omdat hij geen ervaring had’ of ‘hij was er niet klaar voor’. Het moet zijn dat ik verloor voor de betere man, duidelijk en simpel. Dat is een ding dat ik probeer uit mijn carrière te elimineren. “

Azeez staat voor deze test in het thuisland van Faure. “We zijn in vijandelijk gebied. Dat is wat je soms moet doen. Je moet naar het buitenland gaan om te krijgen wat je wilt,” zei hij.

“Ik ben zeker niet iemand die probeert op zijn tenen naar de top te lopen. Nee, dat zal me geen voldoening geven. Ik kom naar Frankrijk, ik wil die vijandigheid van Faure’s fans voelen.

“Ik wil vermakelijk zijn, ik wil geen saai gevecht zijn”, vervolgde hij. “Zelfs als ik word geraakt, wil ik dat ‘ooh, aah’ horen schreeuwen, al dat soort dingen.

“Ik hou van gevechten die tegenspoed laten zien, waarbij iemand lijkt te verliezen, ze hebben echt diep moeten graven en winnen.

“Dat zijn de gevechten waar ik echt van geniet.”

Tegen Faure op zaterdag is Azeez klaar om alles te doen wat nodig is.

