Dan Azeez had vrijdag schrik op de weegschaal. Bij de eerste poging om gewicht te verdienen voor zijn Europese titelgevecht tegen Thomas Faure in Parijs, had Azeez 11 ons te werken en slechts twee uur de tijd om het te doen.

Hij was niet tevreden met de officiële weegschaal en het platform waarop ze waren geplaatst voor de weging, maar toch zou hij zijn kans op een riem die hij zo graag wilde winnen niet verliezen.

Dus hij begon te rennen en haalde het gewicht naar behoren, ruim op tijd. Het enige wat hij nu nog hoeft te doen, is zijn aandacht te richten op het 12 ronden tellende kampioensgevecht dat hem zaterdagavond in Frankrijk te wachten staat tegen een vechter uit zijn thuisland.

Azeez en Faure staan ​​tegenover elkaar. Ze strijden vanavond op Sky Sports Action om de Europese titel in het lichtzwaargewicht





Hij was onvermurwbaar dat het wegingsdrama hem niet van zijn doel zou afleiden.

“Waarschijnlijk een miscommunicatie met de weegschaal,” lachte hij. “Ik ben helemaal goed. Ik heb geen moeite om aan te komen.

‘Dit bedoel ik met weg zijn. Je moet scherp zijn of alert zijn. Je kunt niet te comfortabel worden en daarom ben ik hierheen gekomen.’

Azeez is een koppige vechter. Die koppige houding heeft ervoor gezorgd dat hij zijn capaciteiten maximaliseerde. Hij heeft zich opgewerkt vanuit kleine zaalshows. Door de niveaus heen heeft hij Britse en Commonwealth-titels gewonnen, evenals de Southern Area en Engelse kampioenschappen.

Het heeft hem nu gebracht om dit Europese titelgevecht met Faure op zaterdagavond in Zenith de Paris live voort te zetten Sky Sports.

Zijn route door de sport heeft veel steun gekregen, het heeft zelfs zijn eigen moeder geïnspireerd.

Azeez houdt vol dat het maken van gewichten geen strijd is geweest





“Laatst zei ze eigenlijk dat ik haar held was”, zei hij met een glimlach. “Ik denk dat het waarschijnlijk komt omdat ze heeft gezien hoe ik ben opgestaan.

‘Dus ik denk dat ze het daarom zei.’

Hij begon met boksen en vertelde zijn familie weinig over zijn vechtcarrière. Vooral omdat hij dacht dat ze niet geïnteresseerd zouden zijn.

Maar hij bleef winnen en zijn moeder zag hem uiteindelijk door kampioensgevechten komen op grote televisieshows.

“Ze had zoiets van ‘Oh wauw, je bent echt graag op de ladder geklommen, en ik ben echt trots op je’,” vertelde hij Sky Sports.

Maar ze was nog steeds niet iemand die het hem gemakkelijk maakte. Zijn moeder verwachtte dat hij harde gevechten zou aangaan.

“Ze was als Dan, als je de beste wilt zijn, weet je dat je tegen de besten moet vechten. Zo simpel is het. Wie ze ook zeggen dat de beste is, je moet tegen ze vechten,” zei hij.

Dat is precies hoe Azeez de sport ziet. Je moet jezelf pushen om te zien hoe ver je kunt gaan.

“Als je een kropper wordt, wat kun je dan doen? Je hebt het geprobeerd,” zei hij.

De volgende test voor hem is Faure en de kans om Europees kampioen te worden. Dat wil hij niet aan het toeval overlaten. Hij zal aandringen op een onderbreking van hun strijd.

“Of ik nu denk dat ik elke ronde heb gewonnen of niet, als het naar de jury gaat… Je weet maar nooit,” reflecteerde hij. “Ik had mijn kans, ik had 12 rondes of wat dan ook om hem daar weg te krijgen en dat deed ik niet.

“Dat is mijn mentaliteit.”

Dat soort overwinning zou een ander statement zijn.

“Deze divisie is zo spannend met (Anthony) Yarde en (Joshua) Buatsi, en Lyndon Arthur en Callum Smith. Dan Azeez voor mij zit nu in die groep. Hij zal een groot statement willen maken. Ik geloof dat hij van wereldniveau is.” ‘, zei zijn promotor Ben Shalom.

“Het enige wat hij ooit wilde, was een kans en een kans om regelmatig te vechten en tegen de beste te vechten. Sinds ik hem ken, slaat hij nooit een gevecht af. Hij wil gewoon vechten. Een echte, traditionele vechter. Hij is zo opwindend.

“In plaats van bezorgd te zijn dat er in Groot-Brittannië zoveel goede concurrentie is voor die toppositie in het licht-zwaargewicht, is hij opgewonden. Hij is dankbaar dat hij dit jaar betrokken kan zijn bij een aantal grote gevechten.

“Ik denk dat Lyndon Arthur het Dan Azeez-gevecht wil. Hij vroeg daar de afgelopen maanden om. Anthony Yarde zal naar dat gevecht kijken, dat weet ik zeker. Joshua Buatsi, ik weet dat ze elkaar goed kennen, maar ze zijn groot vecht. Ik denk dat Dan Azeez nu een naam is waar mensen tegen willen vechten. “

Joshua Buatsi heeft het wel verteld Sky Sports-nieuws: “Ik denk dat we allebei op het punt zijn dat we zeggen: als het geld goed is, zullen we vechten. Mensen zullen vermaakt worden. Het is boksen. Het is nooit persoonlijk met deze jongens.”

Buatsi is aan het sparren met Azeez voorafgaand aan dit gevecht met Faure.

‘Ik ken Dan al vele jaren’, zei hij. “Het is te gek, hoe gaat het eruit zien als de nummer één en nummer twee (met de WBA) in dezelfde kleedkamer zitten?

“Ik denk dat ik goed ben in het opzij schuiven van bepaalde dingen. Maar als ik in die ring stap, weet ik altijd hoe laat het is en tegenstanders weten ook hoe laat het is.

“Zaterdagavond zal ik juichen en steunen en ik zal altijd iedereen in mijn divisie aanmoedigen en steunen. Als je tegen mij komt, dan weten we hoe laat het is. Maar daarvoor en daarna zal ik ondersteunen.”

Hij verwacht wel dat Azeez gaat winnen. ‘Natuurlijk zal hij dat doen. Ik denk dat Dan er klaar voor is,’ zei Buatsi. “Hij wordt elk gevecht beter. Dus ik denk dat ik voor mij verwacht dat hij zeker zal winnen.”

Yoka en Takam zijn allebei op zoek naar KO’s

Het hoofdevenement op de vechtkaart van zaterdag, live Sky Sportswordt de zwaargewicht krachtmeting tussen Tony Yoka en Carlos Takam.

Yoka is een Olympische gouden medaillewinnaar van 2016 en een grote ster in Frankrijk. Maar nadat hij zijn laatste gevecht van Martin Bakole verloor, heeft hij dringend een overwinning nodig.

“Natuurlijk verandert het je”, zei Yoka over het verlies. “Als vechter moet het je veranderen, wat het me heeft aangedaan, het maakt me sterker, het zorgt ervoor dat ik meer wil werken.

“Nu wil ik gewoon weer op het goede spoor komen, een goede overwinning behalen.”

Zowel Tony Yoka als Carlos Takam (rechts) dreigen te winnen door knock-out





Hij vertelde Sky Sports-nieuws: “Als ik hier kom, begin ik de druk te voelen, maar het is een goede druk, want ik heb veel fans, ik heb veel liefde.”

In gedachten jaagt hij op een onderbreking tegen Takam.

“Hij heeft tegen de beste jongens ter wereld gevochten en hij heeft goede gevechten tegen hen, dus ik wil de wereld echt laten zien dat ik klaar ben om een ​​stapje verder te gaan”, zei Yoka.

“Wat ik zoek is een grote overwinning, wat een knock-out betekent.”

Maar dat is precies wat Takam ook zal proberen te doen.

“Voorspelling: win door knock-out”, vertelde de ervaren zwaargewicht Sky Sports-nieuws.

Hij ziet zichzelf niet als de underdog. “Ik ben zo opgewonden,” zei Takam. “Ik ben een bokser en ik ga winnen. Favoriet of niet favoriet, ik ga winnen.

“Misschien gaan ze hem als favoriet plaatsen omdat hij een superster is, zoals je zegt, of omdat hij een gouden medaille heeft gewonnen.

“Maar dat zegt niets.”

