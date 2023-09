Mercedes-Teamchef Toto Wolff schüttelte Max Verstappen ab und stellte nach dem Großen Preis von Italien am Sonntag einen neuen Rekord von 10 Grand-Prix-Siegen in Folge als „für Wikipedia“ auf; Sky Sports F1-Experte Damon Hill war der Meinung, dass dies ein Zeichen dafür sei, dass Mercedes weiterhin Schwierigkeiten habe, mit Red Bull mitzuhalten





Toto Wolff bestand darauf, dass Max Verstappens neuer Rekord von 10 Grand-Prix-Siegen in Folge für ihn nicht wichtig sei

Damon Hill glaubt, dass die Kommentare von Toto Wolff nach Max Verstappens Rekordsieg beim Großen Preis von Italien ein Zeichen der Frustration über die Schwierigkeiten von Mercedes sind, mit Red Bull mitzuhalten.

Der Mercedes-Teamchef äußerte sich bezeichnend über die Bedeutung der Leistung des zweifachen Weltmeisters, als erster Formel-1-Fahrer zehn Rennen in Folge zu gewinnen Sky Sports F1: „Es ist für Wikipedia, das liest sowieso niemand.“

Hill war von dem Ton, den Wolff nach Verstappens Triumph in Monza anschlug, überrascht, sieht darin jedoch eine Reaktion auf ein Jahr, in dem das in Brackley ansässige Team weiterhin hinter dem Tempo zurückblieb, während der Rivale Red Bull im Jahr 2023 bisher alle 14 Rennen gewonnen hat.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Mercedes-Teamchef Wolff fragt sich, ob es Verstappen überhaupt wichtig wäre, einen neuen Rekord von 10 Grand-Prix-Siegen in Folge aufzustellen Mercedes-Teamchef Wolff fragt sich, ob es Verstappen überhaupt wichtig wäre, einen neuen Rekord von 10 Grand-Prix-Siegen in Folge aufzustellen

„Es klang etwas mürrisch und nicht sehr anmutig, und im Gegensatz zu Toto, weil er normalerweise sehr sportlich ist“, sagte Hill, Weltmeister von 1996 Sky Sportnachrichten.

„Ich glaube, er tut jetzt ein bisschen weh. Sie wissen, wie es ist, dominiert zu werden, und haben es nicht einmal auf das Podium geschafft.“

„Sie scheinen ein bisschen behindert zu sein und scheinen nicht herauszufinden, was sie tun sollen, aber wer kann das schon? Ferrari hat in Monza einen tollen Job gemacht – es hat ihrem Auto gepasst, denke ich – aber es scheint, als wären wir überall, wo wir hingehen, die Roten.“ Bull hat die Oberhand und wir müssen einfach zusehen, wie sich das entwickelt.

„Kann Red Bull jedes Rennen der Saison gewinnen? Das liegt nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Verstappen sicherte sich beim Großen Preis von Italien den ersten Platz und stellte damit einen neuen Rekord von zehn aufeinanderfolgenden ersten Plätzen auf Verstappen sicherte sich beim Großen Preis von Italien den ersten Platz und stellte damit einen neuen Rekord von zehn aufeinanderfolgenden ersten Plätzen auf

Verstappen musste gegen das Ferrari-Duo Carlos Sainz und Charles Leclerc kämpfen, bevor er sich in Italien einen Sieg sicherte. Damit führt er die Fahrerwertung nun mit 138 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen und nächsten Rivalen Sergio Perez an.

Der niederländische Rennfahrer scheint fest auf dem Weg zu sein, bei acht verbleibenden Läufen der F1-Saison 2023 zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft zu gewinnen, und Hill war voll des Lobes dafür, dass Verstappen einen weiteren Maßstab gesetzt hat.

„Er hat etwas erreicht, was noch niemandem zuvor gelungen ist, und das Red Bull-Team hat 24 von 25 Grand Prix gewonnen“, sagte Hill.

„Sie haben dieses Jahr 14 Rennen gewonnen und das ist eine unglaubliche Bilanz, aber man kann es nicht nur dem Auto zuschreiben. Dieser Typ ist etwas Besonderes.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Ted Kravitz ist im Fahrerlager, während er die wichtigsten Geschichten vom Großen Preis von Italien 2023 Revue passieren lässt Ted Kravitz ist im Fahrerlager, während er die wichtigsten Geschichten vom Großen Preis von Italien 2023 Revue passieren lässt

„Im Laufe seiner Karriere, von dem Moment an, als er in die Formel 1 kam, hat er Dinge getan, die noch niemand zuvor getan hat, und er verbessert sich in dieser Saison weiter.“

„Er hatte auch einige Herausforderungen von Carlos Sainz und Charles Leclerc, also war es definitiv ein ziemliches Rennen.“

Was Mercedes angeht, ist Hill davon überzeugt, dass das Team mit seinen Plänen, die es erneut zu Rennsiegern und Titelanwärtern machen können, weit fortgeschritten ist.

Eine wirkliche Veränderung für sie rechnet er allerdings erst im nächsten Jahr.

„Ich glaube, sie arbeiten in der Fabrik in Brackley wie wild herum und haben wahrscheinlich einen Titelanwärter in der Tasche“, sagte Hill.

„Sie können es dieses Jahr einfach nicht verwenden, weil es nicht in dieses spezielle Auto passt, also werden wir es erst nächstes Jahr sehen, wenn wir es sehen.“