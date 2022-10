Damit das Grün wieder wächst (nd-aktuell.de)

Die Hasenheide – ein Park im Klimastress Foto: imago/Carsten Thesin

Johann Senner ist jemand, der, wenn er tut, was er kann, schnell alles um sich herum vergessen kann. Jemand, der sagt, er liebt Bäume. In roter Jacke, grüner Cordhose, Sandalen und mit Mikrofon in der Hand wirbelt er durch die Hasenheide. Sein Kollege hat Probleme, ihm mit dem Kabel und dem tragbaren Lautsprecher zu folgen. Senner klettert hinter eine Baustellenabsperrung und bleibt stehen, weil ihm das zu sagen so unter den Nägeln brennt, dass er es kaum erwarten kann, bis er wieder bei der Gruppe ist, von der ihn jetzt ein Bauzaun trennt. „Bäume pflanzen wird nicht reichen“, sagt der Landschaftsarchitekt, der mit seinem Team den Neuköllner Volkspark an der Grenze zu Kreuzberg retten will.

Hasenheide ist krank. Mehr als 400 Bäume mussten in den letzten Jahren gefällt werden. Das sind zehn Prozent des Baumbestandes. Auch vielen Bäumen, die noch stehen, geht es nicht gut. Es gibt auch Wiesen, die vertrocknen. An manchen Junitagen hat sein Team hier auf Wiesen über 40 Grad Celsius gemessen, während es unter den Bäumen mehr als zehn Grad kälter war. In der Hasenheide konnte zuletzt deutlich beobachtet werden, welchen Belastungen urbane Grünflächen durch den Klimawandel ausgesetzt sind. Aber nicht nur der Klimawandel ist ein Problem für den Park. Auch Überbeanspruchung schadet ihr.

Wenn Johann Senner am Donnerstagabend interessierte Anwohner durch den Park führt und die Gruppe ab und zu stehen bleibt, weil der 65-Jährige zwischen den Büschen im Park etwas entdeckt hat, mit dem er die Pflanzen- und Tierartenvielfalt des kleinen Biotops zeigen will erhalten bleiben soll, drängen sich Rennradfahrer und Jogger durch die Menge.

„Die Hasenheide ist für jeden etwas anderes“, sagt der für Grünflächen zuständige Neuköllner Landrat Jochen Biedermann (Grüne). In dem rund 50 Hektar großen Park hat jeder andere Lieblingsplätze und manchmal gibt es Orte, die versteckt sind. Manche kommen hierher, um sich zu erholen, andere, um Sport zu treiben.

In den Monaten des Corona-Lockdowns war die Hasenheide ein beliebter Ersatz für die geschlossenen Clubs der Stadt. Immer wieder hat die Polizei Partys mit mehreren tausend Teilnehmern aufgelöst. Die Aufregung war auch im März groß, als das Landratsamt bekannt gab, dass die Neuköllner Maientage 2022 zum letzten Mal in der Hasenheide stattfinden werden. Für den alljährlichen Rummel soll eine neue Location gefunden werden. Eine mehrwöchige Messe passe nicht mehr in einen sensiblen grünen Bereich, hieß es.

„Ich hätte nie gedacht, wie fest ein Untergrund werden kann“, ist selbst Johann Senner überrascht von der Wirkung, die das Krabbeln der Fahrgeschäfte und der Besucherandrang auf den Untergrund des Parks hatte. Senner hebt eine Eichel vom Boden auf: „Hier sind tausende von Eicheln, keine davon wird zu einem Baum wachsen.“ Künftig sollen einzelne Teile des Parks vorübergehend gesperrt werden, damit sich die Natur hier erholen kann. Das ist Teil des Plans, an dem der Landschaftsarchitekt und sein Team unter großem Zeitdruck arbeiten.

Dazu gehört auch das Pflanzen von 600 Bäumen, die besser für den Klimawandel gerüstet sind. Aber die größte Baustelle sind die Böden. „Der Boden ist noch schlechter dran als die Bäume“, sagt Senner. Diese sind sehr durchlässig. Bei Regen läuft das Wasser schnell ab. Außerdem steht das Grundwasser sehr tief im Boden. Damit die insgesamt viel zu geringen Niederschläge länger gehalten werden können, sollten Mulchschichten in den Boden eingebracht werden.

„Der Umbau der Hasenheide ist eigentlich ein Generationenprojekt, aber dafür haben wir keine Zeit“, sagt Grünen-Politiker Biedermann. „Nicht nur, weil der Klimawandel uns diese Zeit nicht schenkt.“ Für das Modellprojekt „Klimaresiliente Hasenheide“ wurden dem Landkreis Neukölln rund fünf Millionen Euro aus Bundesmitteln bewilligt. Das Geld stammt aus einem Förderprogramm, das unter Dürre und Erwärmung leidende Stadtparks fit für den Klimawandel machen soll. Denn gerade diese Flächen reduzieren im Sommer die Hitze in dicht besiedelten Stadtgebieten und können Wasser aus zunehmenden Starkregenereignissen aufnehmen, damit es nicht zu Überschwemmungen kommt.

Das Geld, das der Landkreis erhält, muss allerdings bis 2024 investiert werden. „Der Stichtag hat sowohl im Büro der Landschaftsarchitekten bei Planstatt Senner als auch im Straßen- und Grünflächenamt zu vielen schlaflosen Nächten geführt“, sagt Biedermann.

Im Dezember sollen die ersten Bäume in der Hasenheide gepflanzt werden. Die großen Renovierungsarbeiten sollen im Februar nächsten Jahres beginnen. Senner, der beim Rundgang durch den Park immer wieder Anwohnern das Mikrofon aushändigt, damit diese ihre Wünsche für die Hasenheide äußern können, muss auch einräumen, dass aufgrund des engen Zeitplans nicht alle Vorschläge berücksichtigt werden können. Er ist sich sicher, dass diejenigen, die auf der Tour sind und Interesse haben, die Hasenheide zu retten, mitgenommen werden können. Aber sie sind nicht die einzigen, die den Park nutzen.

Als der Landschaftsarchitekt mit seinem Gepäckzug über eine Freifläche in der Hasenheide geht, erzählt ihm ein Anwohner von den Lieblingsplätzen der Drogendealer im Park. Sie glaubt, solange es Nachfrage gibt, wird es in der Hasenheide auch Angebot geben. Es ist kein Geheimnis, dass einige der Drogenverkäufer hier auch ihre eigenen Stühle mitbringen. Rund 50 Händler gibt es im Park, außerdem dienen Erdlöcher als Verstecke, sagt Andreas Luczynski vom Straßen- und Grünanlagenamt Neukölln. Das sei natürlich auch schade für den Park, sagt er. Wer hier grillt, gräbt manchmal Löcher, um seine Holzkohle zu entsorgen. „Egal ob Drogenhandel, Partytourismus oder fehlende Toiletten an jedem Eingang, es geht darum, wie alle hierher gebracht werden können.“ Wie die Verkäufer auf die großen Eingriffe in den Park reagieren werden, ist unklar, daher werden auch Sozialarbeiter eingesetzt.

Parks für alle – das ist in Berlin keine Selbstverständlichkeit mehr. Da es im Grünen der Stadt immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, kündigte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) Ende Juni an, gemeinsam mit den Bezirken ein Konzept entwickeln zu wollen, um Gewalt und Kriminalität entgegenzuwirken. Spranger sprach auch über Alkoholverbote. Gegebenenfalls müssten auch Parks eingezäunt und nachts geschlossen werden. „In Neukölln sehe ich derzeit keine Notwendigkeit dafür“, sagte Landrat Biedermann damals, als das Alkoholverbot vorgeschlagen wurde.

Die Grundidee eines öffentlichen Parks widerspricht solchen Beschränkungen ohnehin. Anders als die Schlossparks und Landschaftsgärten im englischen Stil, die zum Spazierengehen einladen und vor allem etwas fürs Auge bieten sollen, sind öffentliche Parkanlagen als Erholungsgebiete angelegt, offen für vielfältige Nutzungen und auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet. Die umgebaute Hasenheide soll auch nicht zum Motiv einer Landschaftsmalerei werden, sondern den Anwohnern in den benachbarten, dicht besiedelten Gebieten weiterhin zugänglich bleiben.

„Man kann nur an alle appellieren, auf den Erhalt der Hasenheide zu achten“, ist Senner überzeugt. Und „alle“ in Berlin waren die Händler ebenso wie die, für die der Park ein Fitnessstudio-Ersatz ist.