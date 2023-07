Ende des 18. Jahrhunderts trug die Pariserin ihr Haar struppig und kurz. Dieser Modestar spielte mit den Zeichen der Revolution: Kurz zuvor ließen sich Tausende Frauen die Haare rasieren, bevor sie durch die Guillotine ihre Köpfe verloren.

Das klassische Ideal bevorzugt lange Frauenhaare und entsprechende Frisuren. Und doch zeigen uns Bilder aus dem späten 18. Jahrhundert junge Frauen mit Kurzhaarfrisuren, die überraschend modern wirken. Im Ancien Regime konnten Frisuren nicht aufwendig genug sein. Das Echthaar wurde mit Perücken zusammengebunden und bildete riesige Gebilde, die mit Schmuck und Miniaturen verziert waren. Sogar Schiffsmodelle waren in den Aufbauten zu finden. Und plötzlich, kaum 20 Jahre später, waren in Frankreich struppige Kurzhaarfrisuren en vogue – struppig und nachlässig geschnitten. Schuld daran war die Französische Revolution. In sicherem Abstand zu den Jahren des Terrors kleideten sich junge, modebewusste Menschen „à la Victime“ – wie die Opfer.

Der industrielle Tod



Die „Schreckensherrschaft“ erstreckte sich über einen Zeitraum von neun Monaten in den Jahren 1793 und 1794. Damals wurden allein in Paris mehr als 16.000 „Staatsfeinde“ hingerichtet. Das traditionelle Handwerk des Henkers war diesen Massen nicht gewachsen. Denn vor der Revolution war jede Hinrichtung ein individuelles und aufwendiges Spektakel. Sie musste durch eine industrielle Tötungsmethode ersetzt werden – die Guillotine herrschte vor.

Und das spiegelte sich auch in der Mode für Kurzhaarfrisuren wider. Den Opfern wurden vor der Hinrichtung die Haare rasiert. Im Mittelalter sollten Frauen als unattraktive Sünderinnen ihre letzte Reise antreten, zu Zeiten der Guillotine zählten die Demütigung und die praktische Wirkung: Dickes Haar ist überraschend zäh, es konnte einen sauberen Schnitt verhindern. Eine blockierte Guillotine hätte die Hinrichtungen am Fließband gestoppt. So wurden Tausende von struppigen Frauen auf das Schafott geschickt.

Als es dann Mode wurde, sich „à la Victim“ zu kleiden, mussten die Pariser Frauen nicht mehr fürchten, von einer Horde Jakobiner enthauptet zu werden, die ihre Köpfe dann triumphierend auf einer Piste durch die Straßen trugen. Es steckte aber auch kein politisches Statement der Monarchie dahinter. Der Mode hatte politisch unterschiedliche Quellen.

Eine davon waren die Opferbälle, bei denen die Überlebenden in makabren Ritualen ihren ermordeten Angehörigen huldigten. Darüber hinaus gab es eine revolutionäre Mode, denn nach der Revolution orientierten sich die Männer der Revolution an den Frisuren der Römerbüsten. Dieser Stil wurde Frisur à la Titus genannt. Seltsamerweise, denn Titus war kein Republikaner wie Brutus, sondern ein römischer Kaiser.

Mehr Spektakel als Politik



Beide Einflüsse führten zu einer Mode der Provokation, die mit dem Nervenkitzel des Terrors spielte. Die Menschen banden sich gerne rote Bänder um den Hals, um das Blut der Toten nachzuahmen. Beliebt war auch eine umgekehrte Vokuhila: Der Nacken war hinten rasiert, während die Locken vorne über die Stirn fielen. Während des Auftritts zuckten die Herren mit den Köpfen, als würden sie abgehackt.

Als Schmuck wurden kleine Guillotinen getragen, etwas größere Modelle schmückten die Salons. „Frankreich „Tänze“, schrieben Historiker des 19. Jahrhunderts. „Frankreich tanzt, um sich zu rächen, Frankreich tanzt, um zu vergessen!“ Frankreich tanzt zwischen der blutigen Vergangenheit und der dunklen Zukunft, es tanzt! Kaum aus der Guillotine gerettet, wird getanzt … Frankreich, immer noch blutüberströmt und völlig ruiniert, dreht und dreht Pirouetten und wirbelt.“

Wie erwartet waren Frauen mit kurzen Haaren wurde zunächst als „entstellt“ und „unweiblich“ beschrieben, doch das stoppte die Moderevolution nicht. Im Jahr 1802 schrieb das Journal de Paris, dass sich mehr als die Hälfte der modischen und wohlhabenden Frauen entweder die Haare schneiden ließen oder zumindest eine Perücke in diesem Stil trugen.

Diese Art der Angstbewältigung war zwar nicht geschmackvoll, beeinflusste aber die Mode enorm. Denn zum ersten Mal herrschte in der Damenbekleidung eine Vorstellung von Einfachheit und Schlichtheit vor. Da die Opfer des Terrors in Nachthemden und Unterwäsche durch die Straßen getrieben wurden, trugen die Frauen einfach drapierte Kleider ohne Schnürung und ohne stützenden Rahmen für den Rock.

