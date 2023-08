Damar Hamlin erreichte einen weiteren wichtigen Meilenstein bei seiner Rückkehr zum Fußball, indem er am Samstag für Buffalos Vorsaison-Auftakt gegen die zu Besuch kommenden Indianapolis Colts auflief.

Und es dauerte nicht lange, bis sich die Sicherheit der Bills bei seinem ersten Auftritt in einem Wettbewerbsumfeld bemerkbar machte, seit er am 2. Januar während eines Spiels in Cincinnati einen Herzstillstand erlitt und auf dem Spielfeld wiederbelebt werden musste.

Bei seinem zweiten Defensive Snap durchbrach Hamlin die Linie und brachte den Running Back Evan Hull zu Fall, ohne dass er die Colts daran hinderte, einen Four-and-1 am Buffalo’s 40 zu verwandeln. Hamlin wurde zunächst ein Assist beim Tackle gutgeschrieben, bevor er zuerkannt wurde ein Solo-Tackle.

In Buffalos nächster Defensivserie machte Hamlin in zwei aufeinanderfolgenden Spielzügen Tackles, und jedes Mal, wenn sein Name erwähnt wurde, brach Jubel aus der Menge aus. Hamlin war Teil der Kickoff-Coverage-Einheit von Buffalo, nachdem Dalvin Cook 3:22 nach Spielbeginn einen 8-Yard-TD-Lauf absolvierte.

Zum ersten Mal seit der letzten Saison steht Damar Hamlin wieder auf dem Feld. 🫶#INDvsBUF | #BillsMafia pic.twitter.com/l2dKdNh7De –@BuffaloBills

Hamlins Rückkehr wurde kurzzeitig auf Eis gelegt, da etwa 75 Minuten vor dem Anpfiff ein Gewitter durch die Region zog. Nach etwa einer halben Stunde Verspätung kehrten die Spieler auf das Spielfeld zurück, um sich vor dem Spiel aufzuwärmen.

Hamlin war komplett in Uniform und Schutzkleidung gekleidet und hatte seinen Helm auf, als er mit seinen Verteidigerkollegen das Feld betrat.

Zuvor hatte die NFL auf ihrem Social-Media-Konto ein kurzes Video von Hamlins Ankunft im Stadion mit der Nachricht gepostet: „Willkommen zurück, @HamlinIsland.“ Im Video zeigt Hamlin beim Betreten des Tunnels sein bekanntes Herzzeichen und streckt drei Finger aus, um seine Trikotnummer anzuzeigen.

Was in diesen beängstigenden ersten Momenten und dem darauffolgenden neuntägigen Aufenthalt in zwei Krankenhäusern unvorstellbar schien, ist für den 25-jährigen Hamlin zur Realität geworden, der im April bekannt gab, dass er nach ärztlicher Genehmigung seine Spielerkarriere wieder aufnehmen wolle zurückkehren.

Seitdem haben die Bills Hamlin wieder auf das Feld gebracht, indem er zunächst im Mai an Einzelübungen teilnahm, gefolgt von Teamübungen eine Woche später. Vor zwei Wochen machte der Safety im dritten Jahr einen weiteren großen Schritt, als er im ersten voll gepolsterten Trainingslager der Bills seinen ersten Schlag erlebte.

„Ich habe die Entscheidung getroffen, zu spielen. Aber ich verarbeite tausend Emotionen. Ich habe keine Angst zu sagen, dass es mir in den Sinn kommt, hier und da ein wenig Angst zu haben“, sagte Hamlin damals. „Mein Glaube ist stärker als jede Angst. Das möchte ich hier oben predigen. Und das ist die Botschaft, die ich der Welt vermitteln möchte: Solange Ihr Glaube stärker ist als Ihre Angst, können Sie alles überstehen.“

Hamlin sagte, es sei zu früh, um auf die Saisonvorbereitung zu blicken, weil er im Moment bleiben wollte.

Seine Chance bekommt er am Samstag, wenn Trainer Sean McDermott der AP mitteilt, dass Hamlin spielen soll.

Und Hamlin wird auf der Gegenseite tatkräftige Unterstützung haben.

Receiver Isaiah McKenzie, der in dieser Nebensaison bei den Colts unterschrieben hat, nachdem er zuvor mehr als vier Jahre in Buffalo verbracht hatte, hat bereits einen Trikottausch mit Hamlin nach dem Spiel vereinbart.

Nach zwei weiteren Vorbereitungsspielen wird Hamlins nächste Hürde am 29. August kommen, wenn die Bills ihre letzten Kürzungen vornehmen, um ihren Kader für die reguläre Saison festzulegen.

Hamlin hat während des Trainingslagers keine Anzeichen eines Rückschlags oder Zögerns gezeigt, als er versuchte, sich einen der Ersatzplätze hinter den zurückkehrenden Startern Micah Hyde und Jordan Poyer zu sichern.