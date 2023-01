Damar Hamlin äußert sich zum ersten Mal seit Herzstillstand öffentlich

Damar Hameln hat eine Botschaft an seine Unterstützer gerichtet.

Der Safety der Buffalo Bills sprach sich zum ersten Mal öffentlich zu Wort, seit er während eines NFL-Spiels am 2. Januar auf dem Spielfeld einen Herzstillstand erlitt.

„Ich denke, es war wichtig für mich, zu warten und zum richtigen Zeitpunkt öffentlich zu sprechen, da es einfach eine Menge zu verarbeiten war, in meinem eigenen Selbst, mental, körperlich, sogar spirituell“, begann Hamlin in einem Video, das Jan. 28. „Es war einfach viel zu verarbeiten, aber ich kann dir nicht sagen, wie dankbar ich für all die Liebe, all die Unterstützung und alles, was mir gerade in den Weg kam, bin.“

Der 24-Jährige, der sich weiterhin bei den Medizinern bedankte, die ihm geholfen haben, seiner Familie, seinen Freunden und der Fangemeinde seines Teams, bemerkte, dass er in dieser schwierigen Zeit „nichts als Liebe empfand“.

Hamlin bedankte sich auch bei seinen Teamkollegen, die sich während seiner Genesung hinter ihn gestellt haben.