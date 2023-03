Een recorddaling van aandelen bij de Zwitserse bankreus Credit Suisse op woensdag heeft de vrees voor een mogelijke bankencrisis aangewakkerd.

In de VS genoteerde aandelen van de wereldwijde investeringsbank kelderden met meer dan een kwart nadat de grootste aandeelhouder van de bank – de Saudi National Bank – zei dat hij niet meer geld in de bank zou injecteren.

De Financiële Tijden meldde dat Credit Suisse een beroep had gedaan op de Zwitserse Nationale Bank voor een openbare steunbetuiging, daarbij verwijzend naar mensen die bekend waren met de zaak.

Bij het sluiten van de handel in Europa op woensdag was de aandelenkoers van Credit Suisse 24% gedaald, na licht hersteld te zijn van het dieptepunt gedurende de dag. Het werd verhandeld rond € 1,84 – vergeleken met bijna € 3 per aandeel vorige week en meer dan € 7,50 per aandeel eind maart.

Europese en Amerikaanse markten reageren

Aandelen daalden woensdag in Europa en op Wall Street te midden van zorgen over de sterkte van de banken aan weerszijden van de Atlantische Oceaan.

De Duitse DAX had 3,32% verloren bij het sluiten van de handel in Europa

De FTSE 100 in Londen daalde 3,80%.

De CAC 40 in Frankrijk daalde met 3,68%

De Europese STOXX 600-index (waarbij 600 van de kernbedrijven van het hele continent zijn samengevoegd) verloor bijna 3%

De STOXX Banks-index van 21 toonaangevende Europese kredietverstrekkers zakte met 8,4%, wat aangeeft dat de sector het meest onder druk staat

De S&P 500 daalde aan het einde van de handel met 0,69%

De Dow Jones Industrial Average daalde met 0,87%

De Nasdaq-composiet eindigde op 0,05% in het groen

Alle grote cryptocurrency-platforms stonden ook diep in het rood voor de dag; Bitcoin was het meest stabiel, maar daalde nog steeds met 1,3%

Nasleep van de ineenstorting van de Silicon Valley Bank

De volatiliteit komt na de plotselinge ineenstorting van Silicon Valley Bank in de VS vorige week, waardoor de autoriteiten gedwongen werden in te grijpen om de verspreiding van marktverstoringen te voorkomen.

De CEO van de multinationale investeringsfirma BlackRock, Laurence Fink, waarschuwde woensdag dat de Amerikaanse regionale bankensector gevaar liep en voorspelde aanhoudend hoge inflatie en rentestijgingen.

In de Europese bankenindex is sinds 8 maart meer dan € 120 miljard ($ 127 miljard) aan waarde per marktkapitalisatie weggevaagd.

De Duitse financiële toezichthoudende autoriteit (BaFin) heeft actie ondernomen om de angst weg te nemen en zei dat het Duitse banksysteem robuust leek en in staat was om hogere rentetarieven op te vangen.

“Onze belangrijkste focus ligt momenteel op enkele kleinere banken met weinig overtollig kapitaal en verhoogde renterisico’s – we houden deze instellingen nauwlettend in de gaten”, zei een woordvoerder van BaFin in een verklaring.

De Europese Centrale Bank lijkt donderdag opnieuw de rente te verhogen om de hoge inflatie aan te pakken.

Persbureau Reuters haalde een woordvoerder van de Amerikaanse schatkist aan die zei dat ambtenaren de problemen rond Credit Suisse “volgen” en dat ze “contact hebben gehad met wereldwijde tegenhangers”.

Zwitserse Nationale Bank biedt liquiditeit ‘indien nodig’

De Zwitserse Nationale Bank (SNB) en de Zwitserse toezichthouder op de financiële markten (FINMA) zeiden in een verklaring dat “de problemen van bepaalde banken in de VS geen direct risico op besmetting vormen voor de Zwitserse financiële markten”, en wezen op ” de strikte kapitaal- en liquiditeitseisen” die van toepassing waren op Zwitserse financiële instellingen.

De SNB zei dat Credit Suisse voldeed aan de kapitaal- en liquiditeitsvereisten die werden opgelegd aan wat het “systeemrelevante banken” noemde en zei: “Indien nodig zal de SNB CS van liquiditeit voorzien.”

kb/msh (Reuters, AP)