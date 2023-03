De show moet doorgaan.

Daisy Jones en de Zes is het hele seizoen nog niet helemaal uitgezonden, maar als je net als wij bent, is de kans groot dat je je toegiften van deze eerste paar afleveringen al hebt uitgeput sinds het debuut op 3 maart.

Gelukkig is de wereld van de muzikale televisie enorm, wat betekent dat er tal van vergelijkbare shows zijn die aansluiten bij de Riley Keough En Sam Claflin-geleid drama over de opkomst en ondergang van hun fictieve supergroep uit de jaren ’70 (gebaseerd op Taylor Jenkins Reid’s boek met dezelfde naam, de serie schittert ook Suki Waterhuis, Camila Morrone, Wil Harrison, Jos Withuis, Sebastiaan Chacon, Nabiyah wees, Tom Wright En Timoteüs Olyphant).

Naast films als Bijna Beroemd En Land sterkwat zeker een schot in de roos zou zijn, we hebben meerdere tv-opties voor je, of je nu op zoek bent naar iets dat de groovy aard van de muziek weergeeft of meer nog het drama van de achterbakse bandleden.