Dahmen im ntv „Frühstart“: „Gesundheitswesen muss in den Notbetrieb gehen“

„Gesundheitswesen muss in den Notbetrieb gehen“

Die Situation in deutschen Krankenhäusern und Kinderkliniken sei dramatisch, sagt Janosch Dahmen. Dort sind kaum noch freie Betten verfügbar. Der Grünen-Politiker fordert, zur Entlastung in den Krisenmodus zu schalten.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, wies auf die dramatischen Zustände in deutschen Krankenhäusern aufgrund der aktuell hohen Zahl von Atemwegserkrankungen hin. „Die Stresssituation in den Krankenhäusern ist enorm. Wir sehen gerade in den Kinderkliniken, dass es kaum noch freie Betten gibt und wir dort wirklich dramatische Zustände haben“, sagte Dahmen im „Frühstart“ von ntv.

Kurzfristig müsste man im Krisenmodus dafür sorgen, dass die Kapazitäten regional besser gesteuert werden. Dahmen forderte außerdem: „Insgesamt ist die Lage wirklich besorgniserregend und deshalb ist das Gesundheitssystem insgesamt aufgerufen, in den Notbetrieb zu gehen, geplante Eingriffe und Vorsorgeuntersuchungen zu verschieben, um diese kritischen Bereiche zu entlasten.“

Auf die Frage, warum das deutsche Gesundheitssystem immer so schnell an seine Grenzen stoße, sagte Dahmen, dass die „Belastbarkeit“ des deutschen Gesundheitssystems nach zwei Jahren Pandemie und jahrelangem Reformstau „sehr begrenzt“ sei: „Schon kleinste Belastungswellen bei Die Anfänge führen direkt dazu, dass man wirklich wieder in eine Krise gerät. Das muss man ändern, aber das braucht Zeit.“

„Sollte sich drinnen an Masken halten“

Dahmen warnte auch vor einer generellen Abschaffung der Maskenpflicht. Dahmen hält die Entscheidung Sachsen-Anhalts, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abzuschaffen, für falsch. „Ich halte das für keine gute Idee. Wir sind derzeit nicht in einer Situation, in der wir bei der Gesundheitsversorgung von Entspannung sprechen können.“

Der Grünen-Politiker betonte, dass sich derzeit mehrere Atemwegserkrankungen ausbreiten: „Masken sind nach wie vor ein sehr wichtiges Instrument, um Infektionsketten kurz zu halten, die Infektionsdynamik herauszunehmen und sind auch bei all diesen unterschiedlichen Atemwegserkrankungen sehr effektiv.“ Dahmen ergänzte: „Wir sollten im Innenraum unbedingt an Masken festhalten, gerade für die kommende Wintersaison.“