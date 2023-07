Unerfreuliches Ende der ersten Belastungsprobe für Fußball-Bundesligist FC Augsburg in der Vorbereitung auf die neue Saison: Das Freundschaftsspiel der bayerischen Schwaben zum Auftakt des Trainingslagers in Kufstein und Besiktas Istanbul wurde beim Stand von 1:1 nach 76 Minuten abgebrochen . Das gab der FCA am Samstagabend bekannt.

FC Augsburg: Raketen fliegen aus Richtung des Besiktas-Blocks auf das Spielfeld

Grund war, dass kurz vor der Sprengung immer wieder Raketen auf das Feld geworfen wurden. Laut FCA-Spielbericht flogen diese aus Richtung des Besiktas-Fanblocks. Der Schiedsrichter schickte daraufhin beide Mannschaften in die Kabine.

Im Spiel machte Augsburg bei hochsommerlichen Temperaturen einen guten Eindruck: Stürmer Irvin Cardona glich in der zweiten Halbzeit (58.) den Führungstreffer für den türkischen Erstligisten durch Jackson Muleka (41. Minute) aus (58.). Als sich die Zuschauer auf eine spannende Schlussphase freuten, sorgte der Raketenskandal schließlich dafür, dass der Schiedsrichter das Spiel vorzeitig abpfiff.

Nach einem 6:0-Sieg gegen Türkspor Augsburg im ersten Testspiel debütierte auch der am Mittwoch von Darmstadt 98 verpflichtete Phillip Tietz im FCA-Trikot. Anschließend ging es für die Augsburger ins Trainingslager nach Schladming. Seit dem 3. Juli bereitet sich Augsburg auf die neue Saison vor. Am 19. August startet die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in die neue Bundesliga-Saison.