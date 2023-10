Nach den antijüdischen Ausschreitungen am Flughafen in Machatschkala in der Russischen Republik hat der russische Präsident Wladimir Putin Dagestan eine außerordentliche Regierungssitzung einberufen. Thema des Treffens am Montagabend seien „Versuche des Westens, die Ereignisse im Nahen Osten zur Spaltung der russischen Gesellschaft zu nutzen“, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow laut russischen Staatsmedien.

Es sei „bekannt und offensichtlich“, dass die „Ereignisse rund um den Flughafen Machatschkala“ das Ergebnis „externer Einmischung“ seien, sagte Peskow. Deutlichere Vorwürfe machte er nicht, sondern sprach lediglich von „feindlichen Menschen“, die den Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen als Provokation missbraucht hätten.

An dem Treffen wird die gesamte Staatsführung teilnehmen, darunter die Außen- und Verteidigungsminister, die Chefs der Nationalgarde und der Geheimdienste sowie die Vorsitzenden beider Kammern des Parlaments. Putin hat sich noch nicht zu den Unruhen in Dagestan geäußert. Peskow kündigte vor dem Treffen eine öffentliche Erklärung des Präsidenten an.

Hunderte Menschen bedrohten Passagiere eines Fluges aus Tel Aviv

Am Sonntagabend stürmten Hunderte Menschen den Flughafen in Machatschkala, der Hauptstadt Dagestans, und gelangten auf das Rollfeld. Anlass war die Landung einer Passagiermaschine aus Tel Aviv. Die Menge skandierte antisemitische und islamistische Parolen und forderte, in das Flugzeug einsteigen zu dürfen, um unter den Passagieren nach Juden zu suchen.

Einige der Angreifer überprüften die Pässe von Personen, die den Flughafen verließen, um israelische Staatsbürger zu identifizieren. Videos zeigten heftige Unruhen innerhalb des Flughafens und auf dem Rollfeld, wo Randalierer versuchten, von außen in das Flugzeug einzusteigen.

Der Flughafen wurde abgesperrt. Nach Angaben staatlicher Medien wurden bei den Ausschreitungen 20 Menschen verletzt und rund 60 festgenommen. Nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde wurde der Flugbetrieb am Montagnachmittag wieder aufgenommen.

Berichte über mehrere antisemitische Ausschreitungen im Nordkaukasus

Berichten unabhängiger Medien zufolge kam es in den vergangenen Tagen an mehreren Orten in der Region zu antisemitischen Aktionen. In der dagestanischen Stadt Chasawjurt wurde am Samstag ein Hotel mit Steinen beworfen, nachdem in Online-Netzwerken das Gerücht verbreitet wurde, das Hotel sei „voll mit Juden“, berichten russische Exilmedien Meduza.

In sozialen Netzwerken verbreitete sich dann ein Foto eines Plakats, das angeblich im Hotel angebracht worden war und auf dem stand, dass „israelischen Staatsbürgern (Juden) der Zutritt strengstens untersagt“ sei. In der Republik Karatschai-Tscherkessien im Nordkaukasus Meduza Berichten zufolge nahmen am Samstag etwa 200 Menschen an einer Demonstration teil, um „jüdische Flüchtlinge“ aus der Gegend zu vertreiben.

In Naltschik in der Republik Kabardino-Balkarien kam es am Sonntag zu einem Brandanschlag auf das Gebäude eines jüdischen Kulturzentrums. Das sagte ein Vertreter des für Dagestan zuständigen russischen Oberrabbinats, Rabbi Ovadja Isaakov, dem unabhängigen Online-Portal MediazonaEr schließt die Evakuierung Hunderter in Dagestan lebender jüdischer Familien aus der Republik nicht aus. Die Situation sei „sehr schwierig“ und die jüdische Gemeinde in Dagestan habe Angst. Wohin die Menschen gebracht werden könnten, ist noch unklar.

Der Gouverneur von Dagestan wirft „Verrätern“ in der Ukraine Destabilisierung vor

Dagestans Gouverneur Sergej Melikow verurteilte den Vorfall zunächst zurückhaltend, später aber deutlicher. Er beschuldigte angeblich in der Ukraine stationierte Kräfte, hinter den Unruhen zu stecken. Er verwies auf den Telegram-Kanal Utro Dagestanüber die im vergangenen Jahr lokale Proteste gegen die Mobilisierung gegen die Ukraine organisiert wurden und die am Sonntag Protestaufrufe am Flughafen verbreiteten.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Novosti sagte Melikov, der Sender werde „vom Territorium der Ukraine aus von Verrätern“ betrieben. Ziel der Betreiber ist die Destabilisierung der Region. Russland Auch die oberste Strafverfolgungsbehörde, der Untersuchungsausschuss, sprach von Ausschreitungen, die gezielt in sozialen Netzwerken koordiniert worden seien. Auf Melikows Behauptung einer ukrainischen Spur ging die Behörde in ihrer Stellungnahme nicht ein.

Wie die unabhängigen russischen Exil-Ermittlungsmedien Agentstwo berichtete, dass es nach den Unruhen in mehreren Regionen des Nordkaukasus und Südrusslands zu Ausfällen beim Onlinedienst Telegram kam. Das geht aus Daten der russischen Medienaufsicht Roskomnadzor hervor.

Israel ruft zum Schutz seiner Bürger auf, Zentralrat spricht von „islamistischem Mob“

Vor allem die Unruhen in Dagestan sorgten am Sonntagabend für internationale Reaktionen. Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu forderte die russischen Behörden auf, den Schutz aller israelischen Bürger und jüdischen Russen zu gewährleisten.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland sprach von einem „aufgehetzten islamistischen Mob“, der Jagd auf Juden mache. „Paradoxerweise befanden sich laut israelischen Medienberichten überwiegend russische Staatsbürger im Flugzeug, die von einer medizinischen Behandlung in Israel zurückkehrten“, heißt es in der Erklärung. Zentralratspräsident Josef Schuster sagte: „Die Judenjagd in Dagestan zeigt uns, dass wir es mit einer Ideologie zu tun haben, die keine Grenzen kennt.“

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem „wütenden Mob“ und warnte vor einem „russischen Antisemitismus“, der weit über Dagestan hinausgeht. Das russische Außenministerium und Putin hätten wiederholt antisemitische Äußerungen abgegeben, schrieb Selenskyj auf Gleis X. Für das russische Staatsfernsehen sei „Hassrhetorik Alltag“.

Russland rechtfertigte den Krieg gegen die Ukraine wiederholt mit dem angeblichen Ziel der „Entnazifizierung“ des Landes. Russische Militärblogger begrüßten den Angriff der Hamas hingegen Israel die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten, weil sie die Unterstützung westlicher Länder für die Ukraine verringern und teilweise auch antiisraelische und antisemitische Parolen verbreiten könnte.

Regelmäßige antisemitische Äußerungen russischer Politiker

Gleichzeitig machten russische Vertreter immer wieder mit antijüdischen Äußerungen auf sich aufmerksam: Außenminister Sergej Lawrow behauptete im vergangenen Jahr, Adolf Hitler habe „jüdisches Blut“. Damit begründete der Minister die Vorwürfe seiner Regierung wegen angeblicher Nazi-Ideologie gegen die Ukraine und ihren jüdischen Präsidenten Selenskyj. Putin machte sich kürzlich mit antisemitischen Untertönen über einen russischen Oligarchen lustig, der nach Kriegsbeginn nach Israel ausgewandert war.

Alexander Werchowski, der Leiter des in Moskau ansässigen Sowa Center, einer NGO, die sich mit nationalistisch motiviertem Extremismus befasst, sagte dem Portal Agentstwo, dass antiisraelische Propaganda im russischen Staatsfernsehen und die Unterstützung der russischen Regierung für Palästina zu den antisemitischen Vorfällen beigetragen hätten . Die Haltung der Regierung wird von Israels Gegnern als Zeichen gewertet, dass sie „entschlossener als bisher“ vorgehen könne.

Zuletzt hatte Israel Russland für die Beziehungen des Landes zur palästinensischen Terrororganisation verantwortlich gemacht Hamas kritisiert. Anlass war der Besuch einer Hamas-Delegation in Moskau. Einzelheiten zu den Gesprächen, an denen auch Vertreter Irans teilnahmen, sind nicht genau bekannt. Russische Staatsmedien zitierten Delegationsmitglieder mit den Worten, es gehe um „westliche Unterstützung für israelische Verbrechen“.

Israel forderte daraufhin die russische Regierung auf, die Hamas-Vertreter auszuweisen. Im russischen Krieg gegen die Ukraine versuchte die israelische Regierung bisher, ihre Beziehungen zu Russland nicht durch zu große Unterstützung des angegriffenen Landes zu schädigen und verzichtete beispielsweise auf Waffenlieferungen an die Ukraine.