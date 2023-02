CNN

Elke dag marihuana gebruiken kan iemands risico op coronaire hartziekte of CAD met een derde verhogen in vergelijking met degenen die nooit deelnemen, zo blijkt uit een nieuwe studie.

“Een groeiend aantal bewijzen suggereert dat cannabis niet geheel onschadelijk is en zelfs hart- en vaatziekten kan veroorzaken”, zegt dr. Ishan Paranjpe, hoofdauteur van het onderzoek en arts aan de Stanford University. De studie – die nog niet is gepubliceerd – zal zondag worden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het American College of Cardiology.

“Dus moet de beslissing om cannabis te gebruiken zorgvuldig worden afgewogen tegen de mogelijkheid van ernstige hartaandoeningen”, zei Paranjpe.

Coronaire hartziekte wordt veroorzaakt door opbouw van tandplak in de wanden van de slagaders die het hart van bloed voorzien. CAD, ook wel atherosclerose genoemd, is het meest voorkomende type hartaandoening, volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.

Tekenen van de aandoening zijn onder meer hebben angina of pijn op de borst, zich zwak voelen, duizelig of misselijk bent, of kortademig bent. Echter, voor “sommige mensen is het eerste teken van CAD een hartaanval”, het CDC zegt op zijn website.

De studie verzamelde gegevens over mensen die deelnamen aan het All of Us Research Program. Het programma wordt beheerd door de National Institutes of Health en is ontworpen om in de loop van de tijd gezondheidsinformatie te verzamelen van 1 miljoen of meer mensen in de Verenigde Staten.

Bij inschrijving voor het onderzoek vulden de deelnemers een enquête in over hun cannabisgebruik. Het onderzoeksteam gebruikte die informatie om degenen die reageerden in vijf categorieën in te delen: dagelijkse gebruikers (4.736 mensen), wekelijkse gebruikers (2.720), maandelijkse gebruikers (2.075), degenen die een of twee keer in drie maanden gebruikten (8.749) en degenen die nooit gebruikt (39.678 mensen). Een paar jaar later vergeleken de onderzoekers die categorieën met de medische dossiers van de deelnemers.

Ze ontdekten dat dagelijkse cannabisgebruikers 34% meer kans hadden om de diagnose coronaire hartziekte te krijgen dan degenen die de drug nooit hadden gebruikt.

Mensen die maar één keer per maand of minder wiet gebruikten, liepen geen significant risico, zo bleek uit de studie.

De resultaten hielden stand, zelfs nadat onderzoekers andere mogelijke oorzaken van coronaire hartziekten hadden uitgesloten, zoals leeftijd, geslacht en belangrijke cardiovasculaire risicofactoren – hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes type 2, obesitas, roken en alcoholgebruik.

De studie gebruikte Mendeliaanse randomisatie (MR) om het risico te bepalen, wat andere studies over dit onderwerp niet hebben gedaan, zei Paranjpe in een e-mail. De MR-methode meet genvariaties waarvan bekend is dat ze verband houden met een aanpasbare risicofactor om de causale invloed van de risicofactor te bepalen.

“Hoewel ander werk ook cannabis met CAD in verband heeft gebracht, zijn er verschillende mogelijke confounders die deze relatie kunnen verklaren. Onze MR-analyse suggereert dat deze relatie direct oorzakelijk kan zijn, ‘zei Paranjpe.

Waarom lijkt marihuana het hart en de bloedvaten te beschadigen? Ten eerste verhoogt het de hartslag en bloeddruk onmiddellijk na elk gebruik, volgens de CDC.

“Marihuanarook levert ook veel van dezelfde stoffen die onderzoekers hebben gevonden in tabaksrook – deze stoffen zijn schadelijk voor de longen en het cardiovasculaire systeem”, zegt het bureau.

Het roken of vapen van welke stof dan ook, inclusief cannabis, moet worden vermeden vanwege het risico op schade aan het hart, de longen en de bloedvaten, waarschuwde de American Heart Association in 2020.

De toen gepubliceerde richtlijnen van de AHA wezen op studies die vonden dat hartritmestoornissen, zoals tachycardie en atriumfibrilleren, konden optreden binnen een uur nadat wiet met delta-9-tetrahydrocannabinol of THC was gerookt. (THC is het deel van de marihuanaplant dat een high veroorzaakt.)

Ander onderzoek heeft aangetoond dat het roken van wiet hartaanvallen veroorzaakt en leidt tot een hoger risico op beroertes en hartfalen bij mensen met een onderliggende hartaandoening.

Opmerkelijk, de nieuwe studie kon niet uitwijzen of verschillende soorten cannabisgebruik – zoals het consumeren van eetwaren versus het roken van wiet bijvoorbeeld – een verschil maakten in het risico van een persoon om CAD te ontwikkelen. Omdat THC echter sneller in de hersenen terechtkomt wanneer het wordt gerookt, stellen de onderzoekers dat toekomstig onderzoek verschillende gebruiksmethoden en hun impact op het hart zou moeten onderzoeken.