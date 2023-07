Ein dänischer Mann wurde wegen der Tötung von drei Menschen zu einer unbefristeten psychiatrischen Behandlung verurteilt.

Der 23-Jährige unternahm vor einem Jahr eine Schießerei im Einkaufszentrum Kopenhagen.

Er gab die Schießerei zu, sagte aber, er sei zu diesem Zeitpunkt psychisch krank gewesen.

Ein dänisches Gericht verurteilte am Mittwoch einen 23-jährigen Mann zu einer unbefristeten psychiatrischen Behandlung in einer sicheren Einrichtung, weil er vor einem Jahr bei einer Schießerei in einem Kopenhagener Einkaufszentrum drei Menschen getötet hatte.

Der Mann tötete am 3. Juli letzten Jahres zwei 17-Jährige und einen 46-Jährigen, als er das Feuer auf das Field’s-Einkaufszentrum am südlichen Stadtrand der Hauptstadt eröffnete. Er hat die Schießereien zugegeben, sagte aber, er sei zu diesem Zeitpunkt psychisch krank gewesen.

Sieben weitere Menschen wurden bei dem Schusswaffenangriff verletzt, vier davon schwer, und 20 Menschen wurden bei der Flucht vom Ort der Schießerei leicht verletzt, was die Nation in Trauer stürzte.

„Es war ein Tag, der viele Menschen betroffen hat, von denen viele leider immer noch mit physischen und psychischen Narben zu kämpfen haben“, sagte Staatsanwalt Sören Harbo vor dem Gericht in Kopenhagen.

Der 23-Jährige – der aufgrund seiner Geisteskrankheit nicht namentlich genannt wurde – drückte sein tiefes Bedauern über die Morde aus, als sich der Prozess seinem Ende näherte, berichtete der nationale Sender DR letzte Woche aus dem Gerichtssaal.

LESEN | Schüsse in Einkaufszentrum in Kopenhagen, mehrere Tote, eine Festnahme

Er sagte, seine Handlungen seien ihm klar geworden, nachdem er mit der Einnahme von Antipsychotika begonnen habe.

„Entschuldigung bei den Angehörigen. Entschuldigung bei denen, die überlebt haben. Entschuldigung bei denen, die nicht überlebt haben. Entschuldigung bei denen, die traumatisiert sind. Es tut mir leid“, wurde er vom Sender zitiert.

Das Gericht befand den Mann in allen Anklagepunkten für schuldig, einschließlich Körperverletzung mit Tötungsabsicht, und sagte, der Angriff sei sorgfältig geplant worden, hieß es in einer Erklärung.

Es wurde jedoch festgestellt, dass er zum Zeitpunkt der Schießerei psychisch krank war, was bedeutete, dass er statt einer regulären Gefängnisstrafe zu einer psychiatrischen Behandlung auf unbestimmte Zeit in einer sicheren Einrichtung verurteilt wurde.

Ärzte und ein Gericht müssten seiner eventuellen Freilassung zustimmen.

Die Anwältin des Mannes, Luise Hoj, lehnte es ab, sich zu dem Urteil zu äußern, teilte Reuters jedoch mit, dass sie und ihr Mandant Zeit benötigen würden, um das gesamte Urteil zu lesen und über eine mögliche Berufung nachzudenken.