Da, weg und wieder da: Twitter verwirrt mit einem neuen Häkchen

Elon Musk kündigte an, dass Twitter in naher Zukunft „viele dumme Dinge“ ausprobieren werde, um zu sehen, was funktioniert. Einen Vorgeschmack gibt es im Laufe des Mittwochs. Die Plattform führt zunächst einen neuen Verifikationshaken ein und sammelt diesen kurz darauf wieder ein. Wenig später kommt er zurück.

Verwirrung bei Twitter: Der Kurznachrichtendienst hat innerhalb weniger Stunden ein neues Verifizierungssymbol eingeführt, wieder abgeschafft und schließlich doch eingeführt. „Bitte beachten Sie, dass Twitter in den kommenden Monaten viele dumme Dinge tun wird. Wir werden behalten, was funktioniert, und ändern, was nicht funktioniert.“ erklärte der neue Eigentümer der Plattform, Tech-Milliardär Elon Musk. Kurze Zeit später gab die zuständige Twitter-Managerin Esther Crawford schließlich bekannt, dass die Neuerung doch umgesetzt werde.

Am Mittwoch stattete Twitter zunächst einige Accounts von Prominenten, Politikern und verschiedenen Medien mit dem neuen Verifizierungssymbol aus. Ein graues Häkchen in einem Kreis und das Wort „Offiziell“ sollten anzeigen, dass die Konten offiziell sind. Nachdem die ersten Accounts das Zeichen bereits erhalten hatten, machte Musk eine Kehrtwende und zog die Innovation zurück. „Ich habe es einfach beerdigt“, schrieb der Unternehmer nur eine Stunde später auf Twitter.

Minuten später versicherte Esther Crawford, Leiterin der Produktentwicklung bei Twitter Das „offizielle“ Symbol wird sehr wohl im Rahmen der Neugestaltung eingeführt. Allerdings beginne der Online-Dienst „bei staatlichen und gewerblichen Einrichtungen“. Der Tweet von Musk beziehe sich nur auf „die Tatsache, dass wir das ‚offizielle‘ Symbol derzeit nicht an einzelne Benutzer vergeben“, versicherte Crawford.

Bisher stand bei Twitter ein weißes Häkchen in einem blauen Kreis für einen verifizierten Account, das Symbol wurde kostenlos verschenkt. Musk hat bereits angekündigt, dass alle Nutzer diesen Haken künftig für acht Dollar im Monat bekommen können. Der Milliardär hatte das bisherige System als ungerechtes Zwei-Klassen-System „von Feudalherren und Bauern“ kritisiert. Nach der Übernahme von Twitter hatte er bereits angekündigt, das Verifizierungssystem neu zu gestalten.

Unter den ersten Accounts, die am Mittwoch als „offiziell“ gekennzeichnet waren, waren die des Papstes und des Rappers Kanye West. US-Präsident Joe Biden, der britische Premierminister Rishi Sunak und der französische Präsident Emmanuel Macron erhielten das Symbol ebenso wie die New York Times und die BBC. Ein paar Stunden später war die neue Zecke wieder verschwunden.

Musk hat Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro) übernommen und gleich die oberste Etage gefeuert. Eine Woche später entließ er rund die Hälfte der 7.500 Mitarbeiter. Mehrere große Konzerne haben inzwischen ihre Werbung im Netz eingestellt.