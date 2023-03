NEW YORK (AP) — De openbaar aanklager van Manhattan, Alvin Bragg, verzet zich resoluut tegen de steeds vijandigere retoriek van Donald Trump en zegt tegen zijn personeel dat het kantoor niet zal worden geïntimideerd of afgeschrikt nu het een beslissing nadert over de aanklacht tegen de voormalige president.

Bragg stuurde zaterdag laat een interne memo nadat Trump een driedelig bericht op sociale media had losgelaten waarin hij zei dat hij de komende dagen zou kunnen worden gearresteerd, de officier van justitie bekritiseerde en zijn aanhangers aanmoedigde om te protesteren en “NEEM ONZE NATIE RUG!”

Bragg, wiens kantoor getuigen heeft opgeroepen voor een grand jury die onderzoek doet naar zwijggeld dat namens Trump is betaald tijdens zijn campagne in 2016, noemde de Republikein niet bij naam, maar maakte duidelijk over wie hij schreef. De memo kwam terwijl wetshandhavers in New York City veiligheidsvoorbereidingen treffen voor de mogelijkheid dat Trump wordt aangeklaagd en voor de rechtbank in Manhattan verschijnt.

“We tolereren geen pogingen om ons kantoor te intimideren of de rechtsstaat in New York te bedreigen”, schreef Bragg, verwijzend naar “aandacht van de pers en openbare opmerkingen” over een lopend onderzoek door zijn kantoor.

Terwijl Bragg de bezorgdheid over mogelijke bedreigingen probeerde weg te nemen, begonnen berichten over protesten online op te duiken, waaronder een bijeenkomst op maandag tegen Bragg, georganiseerd door de New York Young Republican Club.

Wetshandhavers in New York houden ook nauwlettend toezicht op online chatterwaarschuwingen voor protesten en geweld als Trump wordt gearresteerd, vertelden vier wetshandhavers aan The Associated Press. De bedreigingen die wetshandhavers volgen, variëren in specificiteit en geloofwaardigheid, aldus de functionarissen. De berichten, die voornamelijk online en in chatgroepen zijn geplaatst, bevatten oproepen aan gewapende demonstranten om wetshandhavers te blokkeren en te proberen elke mogelijke arrestatie te stoppen, aldus de functionarissen.

De wetshandhavers bespreken ook een groot aantal veiligheidsplannen voor Lower Manhattan voor het geval Trump wordt aangeklaagd. Die plannen – die de functionarissen omschrijven als voorlopig – omvatten het potentieel om verschillende straten rond het criminele gerechtsgebouw van Manhattan af te sluiten en straten met grote vrachtwagens te blokkeren, vergelijkbaar met de beveiligingsprotocollen die van kracht zijn voor grote evenementen en optochten in New York.

De ambtenaren konden de details van de beveiligingsplannen niet publiekelijk bespreken en spraken met de AP op voorwaarde van anonimiteit.

Bragg, een democraat, erfde het jarenlange Trump-onderzoek toen hij in januari 2022 aantrad en kreeg al snel kritiek – niet van Trump, maar van overgebleven aanklagers omdat hij zich terugtrok van de plannen van zijn voorganger om de voormalige president te beschuldigen van bedrijfsgerelateerde fraude.

Bragg kwam terug met veroordelingen voor het bedrijf van Trump, de Trump Organization, en zijn oude financiële chef voor een niet-gerelateerd belastingfraudeplan voordat hij zich richtte op wat hij het “volgende hoofdstuk” van de sonde noemde – waardoor de zwijggeldbetalingen, die het onderwerp waren, opnieuw onder de loep werden genomen van herhaalde onderzoeken op federaal en staatsniveau in de afgelopen zes jaar.

Nu dat onderzoek zijn ontknoping nadert, probeert Bragg zijn 1.600 werknemers gerust te stellen ondanks de toenemende vijandigheid van Trump en zijn aanhangers.

In zijn memo van zaterdagavond schreef hij dat het kantoor samenwerkt met gerechtsambtenaren en de politie van New York City om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn en dat “elke specifieke of geloofwaardige bedreigingen tegen het kantoor” worden onderzocht.

De memo en Trumps eerdere posts op sociale media onderstreepten het contrast in stijlen tussen Bragg en Trump – twee autochtone New Yorkers, maar uit verschillende tijdperken, buurten en achtergronden, en met buitengewoon uiteenlopende persona’s.

Bragg, een ouderwetse advocaat die het werk liever voor zichzelf laat spreken, heeft geweigerd publiekelijk commentaar te geven op de status van het zwijggeldonderzoek of de bombastische berichten van Trump. Zijn kantoor heeft ook commentaar geweigerd.

Er is geen openbare aankondiging geweest van een tijdsbestek voor een beslissing over het aanklagen van Trump en er wordt verwacht dat ten minste één extra getuige zal getuigen, waarschijnlijk maandag, wat verder aangeeft dat er nog geen stemming tot aanklacht is gehouden.

In een bericht op zondag hekelde Trump Bragg – de eerste zwarte officier van justitie van Manhattan – als een ‘racist in omgekeerde richting’ en beschuldigde hem, zonder bewijs, bevelen van het ministerie van Justitie aan te nemen en een pion te zijn voor miljardair Democratische donor George Soros, die steunde Bragg’s campagne via de Colour Of Change PAC.

Bragg, 49, trad 15 maanden geleden in functie te midden van wat hij noemt een “perfecte storm” van toenemende misdaad en politieke druk, samen met interne strijd waarmee hij werd geconfronteerd over de richting van het Trump-onderzoek.

Een aan Harvard opgeleide voormalige federale aanklager, hoofd plaatsvervangend procureur-generaal en burgerrechtenadvocaat, Bragg was uitgerust met juridische en managementreferenties, maar niet veel ervaring met het navigeren in de politiek van New York City.

Zijn bonafide rechtszaken omvatten het vervolgen van een malafide FBI-agent en het toezicht houden op rechtszaken tegen Trump terwijl hij een hoge functionaris was bij het kantoor van de procureur-generaal. Zijn levenservaring omvat opgroeien in Harlem tijdens de crack-cocaïne-epidemie in de jaren tachtig en zes keer onder schot worden gehouden – drie keer door de politie.

Maar kort na zijn aantreden bestempelden Republikeinen en enkele centristische democraten Bragg als zacht voor misdaad voor een “Day One” -memo die hij naar het personeel stuurde waarin hij zijn filosofie uiteenzette over het vervolgen – of niet vervolgen – van bepaalde misdrijven. Het zei onder meer dat de officier van justitie niet langer enkele misdrijven van laag niveau zou vervolgen, waaronder het ontduiken van metrokaartjes en het bezit van marihuana.

De voormalige Amerikaanse vertegenwoordiger Lee Zeldin, een Republikein, voerde vorig jaar campagne voor het gouverneurschap, deels op basis van een belofte om de onafhankelijk gekozen Bragg uit zijn ambt te ontheffen. De vitriool tegen Bragg werd zo ranzig – en soms racistisch – vrienden maakten zich zorgen om zijn veiligheid.

De New York Post plaatste Bragg 13 keer op de voorpagina in zijn eerste ambtsjaar, waaronder vijf keer in zijn eerste maand, met spottende koppen als “Gelukkig 2022, criminelen!” en “‘Justice’ Gone Mad.”

Het werd routine voor een Post-fotograaf om Bragg elke ochtend met vragen te bestoken als hij op het kantoor van de officier van justitie aankwam, terwijl hij dat vaak negeerde. De waarheid was: hoewel sommige soorten criminaliteit in 2022 in Manhattan toenamen, waren er in vergelijking met het voorgaande jaar minder moorden en schietpartijen.

In het kantoor van de officier van justitie kreeg Bragg te maken met onenigheid over de richting van het Trump-onderzoek – grieven die vorige maand opnieuw werden geuit in een boek van voormalig aanklager, Mark Pomerantz.

In 2021 machtigde de voorganger van Bragg, Cyrus R. Vance Jr., Pomerantz en een andere topafgevaardigde, Carey Dunne, om een ​​aanklacht in te dienen wegens beschuldigingen dat Trump de waarde van zijn vermogen overdreef in jaarrekeningen die hij aan geldschieters gaf. Vance verliet zijn ambt voordat de zaak was afgerond en liet de beslissing over de aanklacht aan Bragg over.

Bragg besloot niet onmiddellijk verder te gaan, daarbij verwijzend naar bezorgdheid over de kracht van de zaak. In een recente verklaring zei hij: “Het vliegtuig van Pomerantz was niet klaar om op te stijgen.”

De vertraging was voor Pomerantz en Dunne aanleiding om af te treden, wat leidde tot speculaties dat Bragg het opgeven van een zaak tegen Trump had opgegeven.

Bragg weerlegde dat in een zeldzame openbare verklaring afgelopen april en schreef: “In de lange en trotse traditie van witteboordenvervolgingen bij het OM in Manhattan onderzoeken we grondig en volgen we de feiten zonder angst of gunst.”

___

Associated Press-schrijvers Colleen Long en Michael Balsamo in Washington hebben bijgedragen aan dit rapport.

___

Volg Michael Sisak op Twitter op twitter.com/mikesisak en stuur vertrouwelijke tips door naar https://www.ap.org/tips/ te gaan.

Michael R. Sisak, The Associated Press











Kulturelle En