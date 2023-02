Nach dem Tod seines Vaters ist Lex-Tyger Lobinger nicht nach Fußball spielen zumute. Der Profi von Zweitligist 1. FC Kaiserslautern is trotzdem im Stadion – und wird von den Fans getröstet. Auch seine Mitspieler geben ihm viel Zuspruch. Der Sohn der Stabhochsprung-Ikone is dafür sehr dankbaar.

Der sportliche Misserfolg beim 0:1 in Paderborn war Fans and Profis des 1. FC Kaiserslautern ausnahmsweise egal. Nach dem Abpfiff der Partie gabs in the Reihen der Pfälzerviel Wichtigeres: Trost and Zuspruch für Lex-Tyger Lobinger, dessen Vater Tim am Donnerstag im Alter von nur 50 Jahren an Krebs gestorben war.

“Das ist sehr schlimm. Heute wollten wir für Tyger den Sieg holen. Da hat jemand seinen Vater lost, der sechs Jahre lang gekämpft hat. Man möchte jemanden trösten, aber alles, was man da sagt, macht eigentlich gar keinen Sinn”, beschrieb FCK-Stürmer Terrence Boyd die Gefühlswelt beim Fußball-Zweitligisten en ergänzte: “Das wird dir ganz kurz bewusst, dass dass das alles nur ein Spiel ist.”

Der 32-jaren trug onder zijn tricot een shirt met het Aufschrift “RIP Tim” en erklärte seine emotionale Anteilnahme: “Ich cannte Tim von meiner Zeit bei RB Leipzig, als er dort Athletiktrainer-oorlog.” De rund 3000 mitreisen FCK-Fans bewiesen ebenfalls Feingefühl en machten Lobinger met Sprechchören en een Banner, auf dem “Kopf hoch, Lex-Tyger!” zu lesen oorlog, Mut. Boyd zei dat: “Ich hätte selbst grad fast geheult. Da kriegst du Gänsehaut.”

Lobinger bedankt zichzelf voor “tolle Aktion”

De 23 jaar van de strijd tegen Paderborn mitreisist, aus nachvollziehbaren gründen aber nicht im Kader war, stand nach dem Schlusspfiff mit Tränen in the Augen for them Fanblock. Am Samstag bedankte sich Lobinger op Instagram für die Unterstützung. “Vielen Dank für diese tolle Aktion und die ganzen lieben Worte and Nachrichten. Leider schaffe ich es aktuell noch nicht, näher darauf einzugehen. Ich weiß das sehr zu schätzen”, schreef er.

Der Klub hatte sich ebenfalls bei Instagram zu Wort meldde: “Fussball is niet alles in Leben – das mussten wir in den letzten Tagen schmerzhaft erfahren”, dus der 1. FC Kaiserslautern zu Foto’s van der Fan-Aktion. “Umso tröstender en ergreifender waren de Gesten rund um das gestrige Auswärtsspiel in Paderborn. Lieber Tyger, wir all stehen fest zusterammen en sind een Deiner Seite und der Deiner Familie.”

Auch Kaiserslauterns Kapitän Jean Zimmer oorlog ob der Ereignisse abseits der Partie sichtlich ergriffen. “Dass Tyger na die Schicksalsschlag heute bei uns war, rechnet ihm jeder in der Mannschaft hoch an. Was da in onem vorgeht, is schwer nachzuvollziehen en es ist schwer, ihm gegenüber dierichtigen Worte zu finden”, aldus de 29-jarige. Um ihre Anteilnahme zu zeigen, waren allemaal FCK-Spieler mit einem schwarzen Band um das Handgelenk aufgelaufen. “Das kam aus der Mannschaft heraus und war für Tyger”, meldde Zimmer.