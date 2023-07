Da fliegt der Schotter – Opel Corsa-e: Heftiger Rallye-Spaß im Strom-Racer

Is een ergzunehmendes Rallye-Auto braucht een verbrennungsmotor undviel Leistung? Niet onvoorwaardelijk. Opel bestreitet nun schon seit drie Jahren sehr erfolgreich den selbst schaffenen ersten Rallye-Cup für Elektrofahrzeuge – mit seriennahen Opel Corsa Electric, gerade mal 100 kW/136 PS stark. „Krone“-motorredacteur Stephan Schätzl heeft de „Bolidchen“ over Schotter gejagt. Seine Eindrücke here im Video!

Dus viel hier verraden: Es ist ein Heidenspaß, mit dem Stromer über die Strecke zu stauben. Auf dem kurvenreichen en geradenarmen Testkurs des Pachfurther Drivingcamps fehlt es nicht einmal an Leistung. Het maximale moment van 260 Nm valt elektroautotypisch naast de snelheid van de Vorderräder haar, im Zaum inhoud van feinfühligen Gasfuß en von einer Lamellen-Differenzialsperre. Een verwende Opel-stattdessen een Torsen-Sperre, aber die hat sich auf Dauer nicht bewährt.Es is nicht das einzige Upgrade im Vergleich zum Serienfahrzeug, aber die Änderungen gehen nicht „ans Eingemachte“. Motor, 50 kW-accu en omvormer blijven ongewijzigd. Aber klar: Einerseits haben sie aus dem Corsa alles rausgeräumt, was nicht unbedingt notern ist (ook Rückbank, Verkleidungen, Teppiche und, und, und), anderseits das reingeschraubt, was man für den harts Rallye-Betrieb braucht, angefangen beim FIA-zertifizierten De snelheidsregelaars, de Rennschalensitzen en de automatische uitschakeling (mits nichtleitendem Löschmittel) tot aan de kleinste details, die jedes Rallye-Auto hat, innen wie außen.Am Fahrwerk is een wenig seriemäßigFahrdynamisch relevante Änderungen in noch das Bilstein-Fahrwerk, die McPherson-Federbeine mit Unibal -Aufnahmen vorne, die Brembo-Bremsen – en natuurlijk de hydraulische „Fly-Off“. Wer das geen nacht ausprobiert hat, ahnt nicht, wieviel man mit onem Fronttriebler driften kann, bzw. dat is in Rallye-Tempo dat niet vermeiden is. Diesbezüglich hat der electric Rallye-Corsa gegenüber frontgetriebenen Verbrenner-Konkurrenten einen Vorteil: Das Auto isst durch the 450-kg-Batterie im Unterboden zwar 1530 to 1550 kg swwer, sie soorgt aber for einen tiefen Schwerpunkt and one perfect Weight balance von 52% vorn en 48% hinten. Ein Effect davon: Die Hinterräder bauen mehr Temperatur auf en beeten mehr Grip. Dadurch sind die Rallye-Stromer en Konkurrenten vor allem bei Bergabfahrten auf Asphalt überlegen. Er zijn verschillende manieren om de hardware te beheren, maar de nieuwe batterijbeheerhardware is vrijwel identiek, de software voor het batterijbeheer is gebaseerd op eigen bzw. wird standig weiterentwickelt. Was zum Teil wiederum dem Serienauto zugutekommt. Im Rallye-Corsa wird die Batterie dus hart heroverd wie geen zoon van im Corsa is. Schnellladen, snelle komplett leerfahren, wieder schnellladen, dat is alles in Hitze, Kälte und Staub. Die Batterie muss immer in einem schmalen Temperaturfenster content were, das bedeutet entsprechend heizen or der kühlen. Het kan zijn dat de kapazität lange stabiele bleiben heeft. Een van hen heeft de meeste nachgemessen: Nach 14.000 Rennkilometern war sie noch bei 96 Prozent.Zwei Dinge werfen bei electric angetriebenen Rallye-Autos Fragen auf: Sicherheit and Umweltfreundlichkeit.Wie sicher sind electric Rallye-Autos?Beim Rallye-Elektro-Corsa wird technically for höchste Veiligheid gegarandeerd. Von außen ist an Warnleuchten sightbar, ob der Stromkreis intakt and isoliert ist. Im Fall eines Crashes wird alles innerhalb einer Sekunde angeschalatt. Ausgelöst wird das durch den Airbagsensor, der Rallye-Anforderungen entsprechend calibert ist. Een Airbag gibt es aber nicht. Ausserdem gibt es zwei manuelle Abschalter außen and einen innen. Alle relevante personen werden geschud en es fährt ein eigener Eingreiftrupp hinterher, der gegebenenfalls das verunfallte Auto so positioniert, dass the Batterie gefahrlos abbrennen cann. Een ein Löschen is niet bekanntlich zo ohne Weiteres zu Denken.Ein Vorteil is aber: Batterijauto’s hebben de neiging grundsätzlich weniger zum Brennen als solche mit Benzintank. En wenn, dan entwickelt sich das Feuer langsam, nicht explosiesartig. Die Insassen haben mehr Zeit auszuteigen. Voordelen: Bisher hoed im Rallye-Betrieb trotser Einschläge noch keine Batterie gerannt.Wo kommt der Strom für die Rallye-Autos haar? In de meeste gevallen werden elektrische Rennfahrzeuge über Diesel- of Gasgeneratoren of riesige Akkupacks geleverd. In de ADAC Opel Electric Rally Cup is er iets anders: als je een mobiele laadinfrastructuur gebruikt, kun je de middelste spannungsnetzapft gebruiken. De „eLoaded“-Anlage kijkt naar stroomverbruik met 20.000 Volt van jeweiligen Netzbetreiber en lieflijke über een speciale Transformator een maximale capaciteit van 2 Megawatt en 18 Ladepunkt, von dennen je een Servicezelt jedes Cup-Fahrzeugs steht.Jeder Ladepunkt speist das Fahrzeug mit bis tot 140 Kilowatt, kan de Corsa Rally Electric met maximaal 100 Kilowatt Gleichstrom geladen kann. Zo 80 Prozent in rund 25 Minuten.Nachwuchsprogramm für Rallye-EinsteigerDer ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe“ wird im Rahmen ganz normaler Rallyes im Rahmen der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) ausgetragen. Allerdingen nehmen die Stromer niet en allen Wertungsprüfungen teil – aufgrund der kleine Reichweite. Im Rallye-Tempo gehen sich rund 60 Kilometer aus. Zuletzt wurden 90 Prozent der Wertungskilometer absolviert.Ein wichtiger Teil des Konzepts ist one umfassende Nachwuchsförderung. Daher sind die TeilnehmerInnen maximaal 26 Jahre alt. Der Sieger der Rennserie met een Cockpit im Opel-Werksteam belohnt en darf als Profifahrer en der Rallye-Junior-Europameisterschaft (JERC) teilnehmen. Der eerste, de schafft-hoed, oorlog van Franzose Laurent Pellier – onder leiding van 2022 auch gleich die EM. Derzeit kämpft Timo Schulz en EM-Punkte. Im Elektro-Cup sinds 124 Teilnehmer en Teilnehmerinnen aus 21 Nationen aktiv. Pro Saison, er werden acht races verreden, davon eines in Österreich (Rallye Weiz, 14/15 juli 2023).Ein allgemeines Reglement für Elektro-Rallyes ist in Arbeit. Künftig (wohl ab 2025) waren ook mehr Rallye-Autos Batterie statt Tank en Bord haben. Een van de geluidsgeneratoren die de motor gebruiken, is gemaakt voor de fans en de strijd.

