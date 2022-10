Da Europa Energierechnungen begrenzt, erhalten die Vorzüge von Preiskontrollen einen anderen Blick

Die höchste Inflation seit Jahrzehnten und der starke Rückgang der russischen Erdgasexporte nach Europa haben eine wachsende Zahl von Regierungen dazu veranlasst, mit Möglichkeiten zur Kontrolle der Energiepreise zu experimentieren. Die Pläne werden die wirtschaftliche Weisheit auf die Probe stellen, dass Preiskontrollen Märkte verzerren und Versorgungsengpässe schaffen.

In Großbritannien plant die neue Regierung, die Energiekosten der Haushalte zu begrenzen und den Versorgungsunternehmen die Differenz zwischen der Obergrenze und den Marktpreisen zu zahlen, und Deutschland arbeitet an Plänen, die Kosten für Strom und Erdgas zu begrenzen. Die Europäische Union hat sowohl einem Plan zugestimmt, die Gewinne einiger Energieunternehmen zurückzufordern und sie an die Verbraucher umzuverteilen, als auch die Schaffung einer Obergrenze für den Erdgaspreis im gesamten Block geprüft. Die USA führen mit ihren Verbündeten Bemühungen an, den weltweiten Verkaufspreis für russisches Öl zu begrenzen, während eine Agentur der Vereinten Nationen letzte Woche die politischen Entscheidungsträger aufforderte, sich für Preisobergrenzen und Windfall-Steuern zu entscheiden, um die Inflation zu bekämpfen.