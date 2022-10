Da die Kriminalität im Nahverkehrssystem von New York City zunimmt, kündigt der Bürgermeister Task Forces für die Strafjustiz an

CNN

New York hat drei Task Forces geschaffen, die darauf abzielen, das Justizsystem der Stadt zu rationalisieren, in der Hoffnung, die Gewalt zu verringern, gaben Beamte am Sonntag bekannt.

Bei einem zweitägigen Gipfeltreffen mit Bürgermeister Eric Adams, das am Samstag und Sonntag im Gracie Mansion, der offiziellen Residenz des Bürgermeisters, stattfand, haben Beamte der Stadt offene Diskussionen über Lösungen für Verbrechen mit Interessenvertretern der Strafjustiz angepriesen.

Die drei Task Forces werden sich mit dem Austausch von Informationen und Entdeckungen befassen – was sich auf die Beschaffung von Beweisen für Verteidiger bezieht – auf psychische Gesundheit und andere dringende Maßnahmen, wie z.

„Das Ziel an diesem Wochenende war zu sagen: ‚Hey, lasst uns unsere gemeinsame Basis finden. Was sind die Gemeinsamkeiten, die wir haben?“, sagte Adams in einer Telefonkonferenz mit Reportern und fügte hinzu, dass sie trotz der Debatte Bereiche finden konnten, in denen sie Verbesserungen vornehmen konnten.

„Wir haben, glaube ich, 100 % Zustimmung erhalten, dass dieses System antiquiert ist und nicht den Wünschen eines Strafjustizsystems des 21. Jahrhunderts entspricht“, sagte Adams in einem Einzelinterview mit CNN. „Alles von der Technik über die Beweisaufnahme bis hin zur Zeit vor Gericht.“

„Es gibt keinen Grund, warum wir diese Informationen nicht über ein zentralisiertes Portal teilen“, sagte Adams während der Telefonkonferenz. „Und wir werden uns die Technologie ansehen, die es da draußen gibt, die es uns ermöglicht, die Berge von Informationen und Beweisen zu betrachten, die sowohl Verteidiger als auch Staatsanwälte und Richter betrachten müssen. Dafür muss es einen besseren Weg geben.“

Brendan McGuire, Anwalt des Bürgermeisters, sprach über die Bereitstellung von psychiatrischen Diensten, die die Zusammenarbeit mit Menschen direkt vor dem Gerichtsgebäude beinhalten würden. McGuire sagte, die Stadt prüfe Optionen wie das Parken eines Lieferwagens vor dem Gerichtsgebäude, der mit Rundum-Services für diejenigen ausgestattet wäre, die gerade aus dem Strafjustizsystem kommen.

„Sie in Zukunft nicht mit einem Termin zu versorgen. Sie werden nicht gebeten, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft alleine an einen Ort zu kommen, sondern sich sofort mit ihnen in Verbindung zu setzen “, sagte McGuire.

Während einer Pressekonferenz am Samstag sprachen die New Yorker Gouverneurinnen Kathy Hochul und Adams über Pläne, ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Kriminalität und psychischen Erkrankungen im U-Bahn-System der Stadt durch eine verstärkte Polizeipräsenz und neue Schulungen für Beamte im Umgang mit Obdachlosen zu verstärken.

Die Stadt wurde von mehreren kürzlich begangenen hochkarätigen Gewaltverbrechen erschüttert – allein in diesem Monat ereigneten sich drei Morde in der U-Bahn, was die Gesamtzahl im Jahr 2022 auf neun erhöht – was die Beamten dazu veranlasste, die Strategien zur Verbrechensbekämpfung zu verbessern.

Die neuen Initiativen werden eine beträchtliche Investition aus dem öffentlichen Notfallfonds des Staates beinhalten, um eine Flut von etwa 1.200 zusätzlichen Überstunden von Beamtenschichten auf U-Bahnsteigen und Zügen pro Tag zu unterstützen.

Die Verkehrsbehörde wird auch unbewaffnete Sicherheitskräfte an Drehkreuzen einsetzen, um die Sicherheitspräsenz zu erhöhen und Schwarzfahren zu verhindern, sagte Hochul.

Als Reaktion auf die Angst der Öffentlichkeit vor der scheinbar allgegenwärtigen Gewalt in der Stadt sagte Adams am Sonntag gegenüber CNN: „Ich muss diese Angst ansprechen. Was machen wir also? Wir haben diese große Menge, diese Allgegenwart von Polizisten.“

Er fügte hinzu, dass nichts „Gewalt zerstreut“ mehr, als einen Polizisten zu haben, der „tatsächlich patrouilliert“.

Und dann werden wir nicht passiv sein im Umgang mit denen, die in unserem U-Bahn-System echte psychische Probleme haben“, sagte er gegenüber CNN. „Wir haben die Lager abgeschafft. Wir haben über 2.000 Menschen aus unserem System geholt, die in unserem System lebten und nicht für sich selbst sorgen konnten.“

An einem Wochentag sind durchschnittlich mehr als 3,5 Millionen Fahrgäste im New Yorker U-Bahn-System unterwegs. Die höchste Zahl von Transitdelikten seit Beginn der polizeilichen Erfassung der Kriminalstatistik wurde 1999 registriert, insgesamt 3.524 Straftaten von Januar bis Oktober, nach Angaben der Stadt.