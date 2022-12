Da China die Covid-Beschränkungen lockert, werden Club-Aktien gewinnen

Der Schritt der chinesischen Regierung am Mittwoch, die strengen Covid-19-Maßnahmen weiter rückgängig zu machen, sollte die Aussichten für eine Vielzahl von Club-Beteiligungen mit erheblichen Aktivitäten in China verbessern, darunter Estee Lauder (EL), Wynn Resorts (WYNN) und Starbucks (SBUX). die durch fast drei Jahre Sperrung belastet wurden. Die Nachrichten der Nationalen Gesundheitskommission Chinas vom Mittwoch sagten, dass die Menschen nun im ganzen Land reisen können, ohne einen negativen Covid-Test oder Gesundheitscode vorzuweisen. Die neuen Regeln erlauben es auch Personen mit leichten oder asymptomatischen Covid-Fällen, sich zu Hause und nicht in ausgewiesenen Einrichtungen unter Quarantäne zu stellen. Darüber hinaus können die lokalen Behörden die Arbeit oder Produktion nicht mehr einstellen, es sei denn, ein Gebiet ist als Hochrisikogebiet ausgewiesen. Pekings Entscheidung, die Gesundheitspolitik weiter zu lockern, fällt etwas mehr als eine Woche, nachdem in China Proteste gegen die drakonische Null-Covid-Politik der Regierung ausgebrochen waren, ein Ansatz, der die Bürger stark eingeschränkt und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt unter Druck gesetzt hat. China hat in den letzten Monaten geringfügige Schritte unternommen, um seine Covid-Beschränkungen zu lockern, aber die Ankündigung vom Mittwoch ist die bisher bedeutendste politische Änderung. Auswirkungen auf Club-Aktien Club-Aktien mit China-Engagement folgten weitgehend dem breiteren Markt, der am Mittwoch fiel, inmitten eines Tages mit unruhigem Handel an den Aktien- und Energiemärkten, angeheizt durch wachsende Rezessionsängste. Aber letztendlich sollten die Aktienkurse der Beteiligungen, die für einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen auf China angewiesen sind – Estee Lauder, Wynn und Starbucks – letztendlich steigen, wenn Chinas Wirtschaft wieder in Gang kommt. Monatelang haben wir argumentiert, dass Chinas strikte Covid-Haltung langfristig unhaltbar sei und sich schließlich ein ernsthafter Schwenk in Richtung einer Wiedereröffnung ergeben würde, der den Unternehmen die dringend benötigte Klarheit verschaffen und dazu beitragen würde, die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln. Infolgedessen haben wir Geduld geübt und an Aktien wie Wynn Resorts festgehalten, das stark von seinen Casinos in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao abhängig ist. Gleichzeitig wissen wir auch, dass Aktien zukunftsweisende Vermögenswerte sind, und haben uns entschieden, nicht darauf zu warten, dass Peking die Beschränkungen vollständig aufhebt, bevor wir in Estee Lauder investieren, das für mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes auf China angewiesen ist. Ende September haben wir uns wieder in den Kosmetikriesen eingekauft und glauben immer noch, dass es sich lohnt, hier einzukaufen. Ähnliche Überlegungen haben unsere Entscheidung beeinflusst , Ende August eine Position bei Starbucks aufzubauen . Da die Ankündigung vom Mittwoch wahrscheinlich dazu beiträgt, dass sich die chinesische Wirtschaft erholt, sollten auch einige andere Club-Bestände Rückenwind erfahren. Auf hohem Niveau profitieren unsere Energieaktien – Pioneer Natural Resources (PXD), Coterra Energy (CTRA), Devon Energy (DVN) und Halliburton (HAL) – von den gestiegenen Rohölpreisen. Und eine erhöhte Ölnachfrage aus der Nr. 2 der Weltwirtschaft sollte Rohöl letztendlich stützen, mit Dominoeffekten für unsere Ölvorräte. Apple (APPL) ist ein weiterer potenzieller Nutznießer des politischen Kurswechsels in China. Der iPhone-Hersteller war mit Covid-bedingten Produktionsunterbrechungen in Werken in China konfrontiert und warnte noch im November vor einem möglichen Umsatzeinbruch. Am Mittwoch senkte Morgan Stanley die iPhone-Liefererwartungen für das Dezemberquartal um 3 Millionen Einheiten, nachdem die Prognosen im vergangenen Monat aufgrund von Produktionsunterbrechungen in China um 6 Millionen Einheiten gekürzt worden waren. Der Chipdesigner Qualcomm (QCOM) hat ebenfalls vor den Auswirkungen von Chinas Covid-Politik gewarnt und erklärt, dass die allgemeine makroökonomische Schwäche des Landes die Nachfrage nach Smartphones belastet habe. Qualcomm könnte in Zukunft von einer verstärkten Wirtschaftstätigkeit in China profitieren. Ein Anstieg der Flugreisen in China könnte eine gute Nachricht für die Clubholding Honeywell International (HON) und ihr bereits starkes Luft- und Raumfahrtgeschäft sein. Das Industrieunternehmen stellt Teile für Boeing (BA) und den europäischen Konkurrenten Airbus her, die beide auf dem chinesischen Markt tätig sind. Honeywell hat auch ein großes Aftermarket-Geschäft für kommerzielle Luft- und Raumfahrt, das von einer Erholung des internationalen Flugverkehrs profitiert hat. China ist der zweitgrößte Markt von Procter & Gamble (PG) außerhalb der USA und wurde durch Covid-Lockdowns belastet. Der Hersteller von Olay-Hautpflegeprodukten und Gillette-Rasierern setzt weiterhin auf China, aber das Management hat gesagt, dass es die Verbrauchermobilität braucht, um sich zu erholen, damit langfristige Wachstumstrends wieder aufgenommen werden können. Unterm Strich ist Chinas Entscheidung, die Covid-Protokolle weiter zu lockern, positiv, und wir gehen davon aus, dass weitere Maßnahmen zur Wiedereröffnung in der Zukunft erlassen werden. Natürlich hat Peking seine sogenannte Null-Covid-Haltung nicht offiziell aufgegeben, und es ist möglich, dass es als Reaktion auf einen Anstieg der Fälle vorübergehende Rückschläge geben könnte. Obwohl Inlandsreisen in China weiterhin durch Ausbrüche und Sperrungen von Covid-19 gefährdet sind, haben sich internationale Flüge seit Juni verdoppelt. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images