Laten we het gewoon eerlijk zeggen: Da Brat wordt bijna moeder.

De 48-jarige rapper “Funkdafied” is zwanger en verwacht haar eerste kind met vrouw Jesseca “Judy” Harris Dupart later dit jaar.

“ZEGENINGEN heel 2023”, schreef Da Brat op Instagram op 21 februari terwijl ze haar babybultje liet zien in een losgeknoopte Chicago Bulls-trui. “Heel erg bedankt aan @hopfertility voor het helpen van ons op onze reis.”

Terwijl Da Brat – geboren Shawnta Harris– gaf toe dat ze zichzelf het grootste deel van haar leven niet als moeder zag, maar alles veranderde toen ze in februari 2022 trouwde met Judy, die drie kinderen heeft uit een eerdere relatie.

“Ik had nooit gedacht dat ik kinderen zou krijgen”, vertelde ze Mensen in een interview gepubliceerd op 21 februari. “Ik dacht gewoon dat het niet in de kaarten voor mij zat. Ik heb een geweldige carrière gehad, een vol leven. Ik had het gevoel dat, omdat ik niet eerder zwanger was geworden, het ging gewoon niet gebeuren voor mij.”