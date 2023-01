DA: 5 Polizisten aus Memphis sind „alle verantwortlich“ für den Tod von Tyre Nichols

Das Video der Verkehrsbehinderung vom 7. Januar wird irgendwann am Freitagabend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sagte Mulroy. Die Familie von Nichols und ihre Anwälte sagen, das Filmmaterial zeige Beamte, die den 29-jährigen Vater und FedEx-Mitarbeiter drei Minuten lang brutal schlagen.

Der Stiefvater von Nichols, Rodney Wells, teilte The Associated Press telefonisch mit, dass er und seine Frau, RowVaughn Wells, die Mutter von Nichols, die Anklagen wegen Mordes zweiten Grades besprochen hätten und „damit einverstanden“ seien. Sie hatten wegen Mordes ersten Grades angeklagt.

„Es gibt noch andere Anklagepunkte, also bin ich damit einverstanden“, sagte er.

Anfang dieser Woche forderte Wells alle Proteste, die stattfinden, wenn das Video veröffentlicht wird, um friedlich zu bleiben. Er sagte auch, er sei „begeistert“, dass die Behörden in dem Fall schnell vorgegangen seien.

David Rausch, Direktor des Tennessee Bureau of Investigation, sagte während der Pressekonferenz, dass er das Video gesehen und es „absolut entsetzlich“ gefunden habe.

„Lassen Sie mich klarstellen: Was hier passiert ist, spiegelt überhaupt keine ordnungsgemäße Polizeiarbeit wider. Das war falsch. Das war kriminell“, sagte Rausch.

Gerichtsakten zeigten, dass alle fünf ehemaligen Offiziere – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III und Justin Smith – in Haft waren.

Die Aufzeichnungen führten keine Anwälte für Smith, Bean oder Haley auf. Martins Anwalt William Massey bestätigte, dass sein Mandant sich selbst angezeigt hatte. Er und der Anwalt von Mills, Blake Ballin, sagten, ihre Mandanten würden sich auf nicht schuldig bekennen.

„Niemand da draußen wollte in dieser Nacht, dass Tyre Nichols stirbt“, sagte Massey.

Beide Anwälte sagten, sie hätten das Video nicht gesehen.

„Wir tappen über viele Dinge im Dunkeln, genau wie die breite Öffentlichkeit“, sagte Ballin.

Mord zweiten Grades wird nach dem Gesetz von Tennessee mit 15 bis 60 Jahren Gefängnis bestraft.

Die Anwälte der Familie von Nichols, Ben Crump und Antonio Romanucci, gaben eine Erklärung ab, in der sie sagten, dass die Anklagen „Hoffnung bieten, während wir weiterhin auf Gerechtigkeit für Tyre drängen“.

„Dieser junge Mann verlor sein Leben auf eine besonders widerliche Weise, die auf die dringende Notwendigkeit von Veränderungen und Reformen hinweist, um sicherzustellen, dass diese Gewalt bei Verfahren mit geringer Bedrohung, wie in diesem Fall einer Verkehrskontrolle, aufhört“, schrieben sie.

Rev. Al Sharpton, der das National Action Network gründete und leitet und nächste Woche die Trauerrede auf Nichols halten wird, nannte die Anklage „einen notwendigen Schritt, um Gerechtigkeit zu schaffen“ für Nichols, der ein begeisterter Skateboarder war und eine 4 hatte -jährigen Sohn.

„Es hat keinen Sinn, einem Polizisten eine Körperkamera anzulegen, wenn Sie ihn nicht zur Rechenschaft ziehen wollen, wenn das Filmmaterial zeigt, wie er einen Mann unerbittlich zu Tode prügelt“, sagte Sharpton. „Entlassungen reichen nicht. Anklagen und Verhaftungen sind keine Verurteilungen. Wie wir es in der Vergangenheit getan haben … werden wir dieser Familie zur Seite stehen, bis der Gerechtigkeit Genüge getan wird.“

Im Weißen Haus sagte Präsident Joe Biden, die Familie von Nichols und die Stadt Memphis hätten „eine rasche, vollständige und transparente Untersuchung“ verdient.

„Öffentliches Vertrauen ist die Grundlage der öffentlichen Sicherheit, und es gibt heute noch zu viele Orte in Amerika, an denen die Vertrauensbande ausgefranst oder gebrochen sind“, sagte Biden in einer Erklärung.

Der Polizeichef von Memphis hat die Aktionen der Beamten in dieser Nacht als „abscheulich, rücksichtslos und unmenschlich“ bezeichnet.

„Das ist nicht nur ein berufliches Versagen. Dies ist ein Versagen der grundlegenden Menschlichkeit gegenüber einer anderen Person“, sagte Cerelyn „CJ“ Davis, Polizeidirektorin von Memphis, in einer Videoerklärung, die am späten Mittwoch in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.

Davis sagte, die fünf Beamten, bei denen festgestellt wurde, dass sie „direkt für die körperliche Misshandlung von Herrn Nichols verantwortlich sind“, seien letzte Woche entlassen worden, aber gegen andere Beamte werde noch wegen Verstoßes gegen die Richtlinien der Abteilung ermittelt. Darüber hinaus sagte sie, dass eine „vollständige und unabhängige Überprüfung“ der spezialisierten Einheiten der Abteilung durchgeführt werde, ohne weitere Einzelheiten anzugeben.

Zwei Feuerwehrleute wurden wegen der Verhaftung der Nichols ebenfalls aus dem Dienst entlassen.

Während die staatlichen und bundesstaatlichen Ermittlungen fortgesetzt werden, versprach Davis die „volle und vollständige Zusammenarbeit“ der Polizeibehörde, um festzustellen, was zu Nichols Tod am 10. Januar beigetragen hat.

Mulroy sagte am Dienstag gegenüber The Associated Press, dass lokale und staatliche Ermittler so viele Interviews wie möglich führen wollten, bevor sie das Video veröffentlichten. Der Zeitplan hat einige Aktivisten verärgert, die erwarteten, dass das Video veröffentlicht wird, nachdem Nichols Familie und die Anwälte der Familie es am Montag gesehen haben.

Crump sagte, das gezeigte Video zeigte, dass Nichols schockiert, mit Pfefferspray besprüht und zurückgehalten wurde, als er für eine Verkehrskontrolle in der Nähe seines Hauses angehalten wurde. Er kehrte von einem Vorstadtpark nach Hause zurück, wo er Fotos vom Sonnenuntergang gemacht hatte.

Die Polizei sagte, Nichols sei wegen rücksichtslosen Fahrens angehalten worden und irgendwann vom Tatort geflohen.

Das Anwaltsteam verglich die Schläge mit den berüchtigten Schlägen der Polizei von 1991 gegen den Autofahrer Rodney King in Los Angeles.

Verwandte haben der Polizei vorgeworfen, Nichols einen Herzinfarkt und ein Nierenversagen verursacht zu haben. Die Behörden haben nur gesagt, Nichols habe einen medizinischen Notfall erlebt.

Als das Video der Verhaftung veröffentlicht wird, sagte Davis, sie erwarte, dass die Menschen in der Gemeinde reagieren, aber sie forderte sie auf, dies friedlich zu tun.

„Nichts davon ist eine Visitenkarte für die Anstiftung zu Gewalt oder Zerstörung in unserer Gemeinschaft oder gegen unsere Bürger“, sagte sie.

Einem der Beamten, Haley, wurde zuvor vorgeworfen, übermäßige Gewalt angewendet zu haben. Er wurde 2016 in einer Bürgerrechtsklage des Bundes als Angeklagter genannt, während er bei der Shelby County Division of Corrections beschäftigt war.

Der Kläger, Cordarlrius Sledge, gab an, dass er 2015 inhaftiert war, als Haley und ein anderer Justizvollzugsbeamter ihn beschuldigten, Schmuggelware gespült zu haben. Die beiden Beamten „schlagen mir mit Schlägen ins Gesicht“, heißt es in der Anzeige.

Ein dritter Offizier schlug dann mit dem Kopf auf den Boden, sagte Sledge. Er verlor das Bewusstsein und wachte im medizinischen Zentrum der Einrichtung auf.

Die Klagen wurden schließlich abgewiesen, nachdem ein Richter entschieden hatte, dass Sledge es versäumt hatte, innerhalb von 30 Tagen nach dem Vorfall eine Beschwerde gegen die Beamten einzureichen.